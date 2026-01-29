Los 10 países donde más invierte China y por qué elige estos lugares del mundo

Su sistema legal basado en el common law, mercados bursátiles líquidos, canales financieros globales y una moneda relativamente estable lo convierten en una plataforma ideal para financiar inversiones internacionales. De hecho, según datos sobre la distribución de la inversión china hacia el exterior, Hong Kong concentra más del 60 % de todo el capital chino invertido fuera del país, más que ningún otro destino global.

Los países donde más invierte China

Este fenómeno no se debe a una simple preferencia geográfica, sino a un entramado histórico y estructural. Desde las reformas económicas de finales del siglo XX, China ha utilizado Hong Kong como centro de salida de capital, aprovechando su sofisticación financiera para que empresas chinas logren préstamos, fusiones, adquisiciones, participaciones accionarias y proyectos globales. .

Los principales destinos de la BRI son

Singapur

Indonesia

Luxemburgo

Tailandia

Vietnam

Rusia

Malasia

Laos

los Emiratos Árabes Unidos

Camboya

Lo que refleja el énfasis estratégico de China en la infraestructura, el comercio y la integración financiera en estos mercados. Lo que muestra este mapa de capitales es que China no solo es una potencia manufacturera o comercial, sino también un inversionista global estratégico, con un enfoque marcado en facilitar el acceso a mercados, tecnología y cadenas de suministro.