La universidad de China que supera a Harvard y se convierte en líder del mundo en producción científica e investigación
China entendió que el conocimiento nunca es estático. Está vivo, se mueve, se reconfigura con cada nuevo descubrimiento y con cada decisión que una universidad
Según el CWTS Leiden Ranking 2025, elaborado por el Centre for Science and Technology Studies de la Universidad de Leiden, por primera vez en décadas, una universidad china, la Universidad de Zhejiang, en la ciudad de Hangzhou, ha desbancado a Harvard como líder en el mundo en producción científica e investigación.
Este cambio refleja una transformación estructural profunda en el mapa académico global. Zhejiang University no solo encabeza la lista de publicaciones científicas, sino que lo hace en un contexto donde ocho de las diez mejores instituciones del mundo pertenecen a China, desde Shanghai Jiao Tong hasta la Universidad de Sichuan.
Harvard, por su parte, no ha dejado de producir investigación valiosa ni ha perdido calidad intrínseca. Pero su ritmo de crecimiento en publicaciones, el volumen y el impacto medido por citas académicas ha sido superado por la expansión acelerada de sus pares chinos. La clave está menos en una caída dramática de Harvard y más en el avance imparable de la ciencia en China, impulsado por inversiones estatales masivas en ciencia y tecnología y una base cada vez mayor de investigadores internacionales traduciendo sus trabajos al inglés para que el mundo los lea y cite.
El impacto de esta universidad de China
Este fenómeno no solo impacta el ranking. Habla de una nueva geografía del conocimiento, en la que el eje del liderazgo científico se desplaza, lentamente pero con firmeza, hacia el este. Se trata de décadas de políticas educativas ambiciosas, de infraestructura para investigación y de atraer talento global.
Las cifras hablan de artículos, citas y posiciones en listas, pero detrás de cada número hay historias de laboratorios iluminados hasta altas horas, de equipos científicos que se multiplican y colaboran, y de un país que decide que la ciencia será parte de su lenguaje con el mundo.