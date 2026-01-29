La universidad de China que supera a Harvard y se convierte en líder del mundo en producción científica e investigación

Harvard, por su parte, no ha dejado de producir investigación valiosa ni ha perdido calidad intrínseca. Pero su ritmo de crecimiento en publicaciones, el volumen y el impacto medido por citas académicas ha sido superado por la expansión acelerada de sus pares chinos. La clave está menos en una caída dramática de Harvard y más en el avance imparable de la ciencia en China, impulsado por inversiones estatales masivas en ciencia y tecnología y una base cada vez mayor de investigadores internacionales traduciendo sus trabajos al inglés para que el mundo los lea y cite.

Centre for Science and Technology Studies de la Universidad de Leiden, (2)

El impacto de esta universidad de China

Este fenómeno no solo impacta el ranking. Habla de una nueva geografía del conocimiento, en la que el eje del liderazgo científico se desplaza, lentamente pero con firmeza, hacia el este. Se trata de décadas de políticas educativas ambiciosas, de infraestructura para investigación y de atraer talento global.

Las cifras hablan de artículos, citas y posiciones en listas, pero detrás de cada número hay historias de laboratorios iluminados hasta altas horas, de equipos científicos que se multiplican y colaboran, y de un país que decide que la ciencia será parte de su lenguaje con el mundo.