El pronóstico del tiempo indicó que para este miércoles en Mendoza se espera el ingreso de viento sur, que marcará un cambio en las condiciones actuales, según indicó la Oficina de Vigilancia Meteorológica del Gobierno de Mendoza. Se espera un importante descenso de la temperatura y mayor nubosidad durante la mañana.
El pronóstico del tiempo indica viento sur y descenso de la temperatura para este miércoles
Habrá abundante nubosidad por la mañana pero se espera que mejore por la tarde. La máxima será de 23ºC y la mínima de 13ºC, según el pronóstico del tiempo
El pronosticador Carlos Bustos de la OVM explicó que el fenómeno comenzará a sentirse durante la noche de este martes en el Sur provincial y se extenderá hacia el Norte y el Este en la madrugada.
Descenso de temperatura y mucha nubosidad
El miércoles arrancará con cielo cubierto y ambiente más fresco. Con el paso de las horas, la nubosidad irá en disminución y se espera un cielo mucho más despejado para la tarde.
La temperatura mostrará un descenso, con una máxima prevista de 23ºC y una mínima de 13º C.
En alta montaña se mantendrán condiciones estables, con poca nubosidad durante toda la jornada.
Este fenómeno llega después de un gran descenso de temperatura que ocurrió durante el fin de semana, pero que ya este lunes y martes comenzó a normalizarse.
El pronóstico para lo que resta de este martes
Para lo que resta de este martes se espera poca nubosidad, con presencia de viento Zonda en Malargüe y condiciones estables en la cordillera.
En tanto, en el Sur provincial ya se registran vientos moderados a algo fuertes del sector sur, que irán avanzando durante la noche hacia el resto de la provincia.
De acuerdo al reporte oficial, durante la madrugada del miércoles el viento Sur se hará sentir también en el Norte y el Este, con intensidad moderada a fuerte por sectores. Luego, hacia el amanecer, las condiciones tenderán a calmarse.