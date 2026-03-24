El pronóstico del tiempo indica viento sur y descenso de la temperatura para este miércoles

La temperatura mostrará un descenso, con una máxima prevista de 23ºC y una mínima de 13º C.

En alta montaña se mantendrán condiciones estables, con poca nubosidad durante toda la jornada.

Este fenómeno llega después de un gran descenso de temperatura que ocurrió durante el fin de semana, pero que ya este lunes y martes comenzó a normalizarse.

El pronóstico para lo que resta de este martes

Para lo que resta de este martes se espera poca nubosidad, con presencia de viento Zonda en Malargüe y condiciones estables en la cordillera.

En tanto, en el Sur provincial ya se registran vientos moderados a algo fuertes del sector sur, que irán avanzando durante la noche hacia el resto de la provincia.

De acuerdo al reporte oficial, durante la madrugada del miércoles el viento Sur se hará sentir también en el Norte y el Este, con intensidad moderada a fuerte por sectores. Luego, hacia el amanecer, las condiciones tenderán a calmarse.