Pronóstico del tiempo: se instala el otoño y el sábado la temperatura máxima será de 12°C

El sábado 9 de mayo será el día más frío del fin de semana: la temperatura máxima alcanzará los 12°C, mientras que la mínima no superará los 4°C.

Días de otoño más fríos después del Zonda

Después de un miércoles complicado y marcado por altas temperaturas producto del viento Zonda que sopló con intensidad en Mendoza, el frío del otoño comenzó a hacerse sentir.