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Clima en Mendoza

Pronóstico del tiempo: se instala el otoño y el sábado la temperatura máxima será de 12°C

El pronóstico del tiempo de Contingencias Climáticas de la provincia anticipa jornadas estables, con heladas parciales y mucha amplitud térmica

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Este será un típico fin de semana de otoño, según muestra el pronóstico del tiempo. 

Este será un típico fin de semana de otoño, según muestra el pronóstico del tiempo. 

Foto: Diario UNO / Martín Pravata

El pronóstico del tiempo en Mendoza indica que este fin de semana será típico de otoño, con mañanas frías, algunas heladas parciales y tardes frescas, con gran amplitud térmica. Así lo indicó la Dirección de Contingencias Climáticas, después del ingreso de aire más frío de este jueves comenzará a sentirse con más claridad el cambio de estación.

El sábado 9 de mayo será el día más frío del fin de semana: la temperatura máxima alcanzará los 12°C, mientras que la mínima no superará los 4°C.

Días de otoño más fríos después del Zonda

Después de un miércoles complicado y marcado por altas temperaturas producto del viento Zonda que sopló con intensidad en Mendoza, el frío del otoño comenzó a hacerse sentir.

El fin de semana comienza con poca nubosidad, descenso de la temperatura y precipitaciones en el sur provincial y en sectores cordilleranos.

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Mientras el s&aacute;bado puede haber heladas en Mendoza, el clima continuar&aacute; siendo agradable el domingo.

Mientras el sábado puede haber heladas en Mendoza, el clima continuará siendo agradable el domingo.

El domingo vuelve a subir la temperatura

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El pronóstico de Contingencias Climáticas de la provincia indica que el sábado 9 de mayo será el día más frío del fin de semana.

El pronóstico de Contingencias Climáticas de la provincia indica que el sábado 9 de mayo será el día más frío del fin de semana.

El domingo tendrá mejores condiciones y un leve ascenso de la temperatura. El pronóstico indica buen tiempo, viento leve del noreste y cielo poco nuboso en cordillera.

Aunque las mañanas seguirán siendo frías, la tarde será más templada: la máxima alcanzará los 18°C y la mínima será de 8°C. Así, Mendoza tendrá un cierre de fin de semana con clima otoñal clásico: abrigo temprano y tardes todavía amigables antes de la llegada plena del frío.

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