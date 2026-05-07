El pronóstico del tiempo en Mendoza indica que este fin de semana será típico de otoño, con mañanas frías, algunas heladas parciales y tardes frescas, con gran amplitud térmica. Así lo indicó la Dirección de Contingencias Climáticas, después del ingreso de aire más frío de este jueves comenzará a sentirse con más claridad el cambio de estación.
Pronóstico del tiempo: se instala el otoño y el sábado la temperatura máxima será de 12°C
El pronóstico del tiempo de Contingencias Climáticas de la provincia anticipa jornadas estables, con heladas parciales y mucha amplitud térmica
El sábado 9 de mayo será el día más frío del fin de semana: la temperatura máxima alcanzará los 12°C, mientras que la mínima no superará los 4°C.
Días de otoño más fríos después del Zonda
Después de un miércoles complicado y marcado por altas temperaturas producto del viento Zonda que sopló con intensidad en Mendoza, el frío del otoño comenzó a hacerse sentir.
El fin de semana comienza con poca nubosidad, descenso de la temperatura y precipitaciones en el sur provincial y en sectores cordilleranos.
El domingo vuelve a subir la temperatura
El domingo tendrá mejores condiciones y un leve ascenso de la temperatura. El pronóstico indica buen tiempo, viento leve del noreste y cielo poco nuboso en cordillera.
Aunque las mañanas seguirán siendo frías, la tarde será más templada: la máxima alcanzará los 18°C y la mínima será de 8°C. Así, Mendoza tendrá un cierre de fin de semana con clima otoñal clásico: abrigo temprano y tardes todavía amigables antes de la llegada plena del frío.