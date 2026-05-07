Tras el viento Zonda que se sintió este miércoles en Mendoza, ingresó viento del sur lo que marcará el descenso de temperatura para los próximos días, según el pronóstico del tiempo. El sábado podría ser uno de los días más fríos.
Pronóstico del tiempo: llegó el viento del sur y el sábado será el día más frío en Mendoza
Tras el viento Zonda ingresó un frente frío que trae un marcado descenso de temperatura desde este jueves, según el pronóstico del tiempo
Aunque en el Gran Mendoza las ráfagas de viento Zonda no fueron tan intensas como se esperaba, la jornada dejó una tragedia: un joven de 23 años murió luego de que un árbol cayera sobre él mientras circulaba en bicicleta por calle Olascoaga y Dorrego, en Las Heras.
El jueves llega el cambio de tiempo
De acuerdo con el pronóstico del tiempo de la dirección de Contingencias Climáticas de la provincia, la mañana de este jueves tendrá cielo nublado y viento del sur, pero desde el mediodía mejorarían las condiciones. Se sentirá el descenso de la temperatura ya que la máxima rondará los 18 grados, bastante por debajo de los 27 grados registrados el miércoles.
El frío se sentirá más hacia el sábado
La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo indicó a radio Nihuil que el viernes se sentirá aún más el frío con una mínima de 5 grados y una máxima de apenas 13 grados, con posibles heladas en el Valle de Uco y la Zona Este.
La especialista indicó que el sábado el frío será aún más notable. El los diferentes modelos del pronóstico del tiempo coinciden en que las temperaturas caerán aún más y que la máxima no superará los 10 o 12 grados, mientras que las mínimas podrían ubicarse entre los 3 y 5 grados, con posibles heladas.