Pronóstico del tiempo: llegó el viento del sur y el sábado será el día más frío en Mendoza

Aunque en el Gran Mendoza las ráfagas de viento Zonda no fueron tan intensas como se esperaba, la jornada dejó una tragedia: un joven de 23 años murió luego de que un árbol cayera sobre él mientras circulaba en bicicleta por calle Olascoaga y Dorrego, en Las Heras.

El jueves llega el cambio de tiempo

6 de mayo pronóstico Contigencias Climáticas Tal y como lo prevé la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia, este jueves podría llover en Mendoza. Captura de pantalla Contingencias Climáticas

De acuerdo con el pronóstico del tiempo de la dirección de Contingencias Climáticas de la provincia, la mañana de este jueves tendrá cielo nublado y viento del sur, pero desde el mediodía mejorarían las condiciones. Se sentirá el descenso de la temperatura ya que la máxima rondará los 18 grados, bastante por debajo de los 27 grados registrados el miércoles.