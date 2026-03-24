China es, efectivamente, una potencia agrícola. Pero también es el mayor consumidor mundial de soja. La clave está en el destino de ese cultivo. No se trata tanto de consumo directo, sino de alimentación animal. Y ahí aparece Estados Unidos como socio clave.

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¿Por qué China importa soja de Estados Unidos si tiene una de las mayores superficies agrícolas del mundo?

La soja es fundamental para producir harina proteica, base de la industria ganadera que sostiene el consumo masivo de carne, especialmente de cerdo, en el país. Estados Unidos es uno de los mayores exportadores de soja del mundo, con sistemas altamente mecanizados, enormes extensiones planas y costos de producción más bajos. Para China, importar desde allí no solo es más eficiente, sino también estratégico.