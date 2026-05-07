Con Karina Milei, Orrego y Cornejo, se lanzó la Mesa Federal para captar más inversiones en minería

cornejo mesa federal mineria san juan Alfredo Cornejo habló de la minería en Mendoza durante la reunión de la Mesa Federal Minera en la vecina provincia. Foto: Prensa de Gobernación

Karina Milei se refirió al potencial minero y lo comparó con Chile

En ese sentido, la secretaria general de la Presidencia destacó el potencial desaprovechado del país al señalar que "Argentina siempre tuvo un enorme potencial en minería".

"Por impericia o cuestiones ideológicas de gobiernos pasados, nunca supo aprovecharlo", señaló la hermana del presidente al comparar a Argentina con el éxito exportador del país vecino, Chile.

La funcionaria recordó que, mientras Chile exportó 50.000 millones de dólares en 2023, Argentina apenas alcanzaba 4.000 millones, es decir, una brecha de 12 veces menos.

karina milei orrego gobernador san juan mineria El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y Diego Santilli, durante la visita oficial. Foto: Presidencia de la Nación

La minería, detrás de U$S20.000 millones

En materia de proyecciones a largo plazo, se estima que bajo el marco de la Ley de Glaciares, las exportaciones podrían escalar hasta los 20.000 millones. Por eso la apuesta a la nueva Mesa Federal, que se había convocado para este jueves en el marco de la Día de la Minería, como una ampliación de la Mesa del Cobre.

El ministro del Interior, Diego Santilli, afirmó que “el Gobierno de Milei sentó las bases para que la minería se transforme en una política de Estado”. Para el funcionario, el respaldo de los gobernadores es vital porque “la Argentina tiene que dar el salto de ser un país con minería a consolidarse como un país minero”.

mesa federal mineria san juan karina milei La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, comparó el exitoso caso de la minería en Chile, con la situación en Argentina Foto: Presidencia de la Nación

A su turno, el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego subrayó el esfuerzo federal por recuperar "la seguridad jurídica necesaria" al indicar que "hemos recorrido dos años largos de arduo trabajo para poner a la minería como motor". Y pidió a las empresas que "empiecen a concretar sus proyectos para que se traduzca en trabajo genuino".

Desde el sector privado, Roberto Cacciola, presidente de la CAEM, identificó tres hitos: el ordenamiento macroeconómico, la puesta en marcha del RIGI y la Ley de Glaciares. Cacciola aseguró que “esto generó un escenario ideal para la llegada de inversiones y nuevos proyectos”, resaltando que ahora comienza una etapa de desarrollo social.

“Ahora es tiempo de la gente y del empleo; esos son los objetivos que siguen en este camino de desarrollo de la minería”, remarcó el ejecutivo.

karina milei san juan mineria La comitiva oficial en San Juan presidida por Karina Milei. Foto: Presidencia de la Nación

Una mesa concurrida

La Mesa Federal contó con la presencia de figuras institucionales clave y referentes de provincias con potencial para la minería como Mendoza, con Alfredo Cornejo. Y también sus pares de Catamarca, Raúl Jalil, el cordobés Martín Llaryora, Carlos Sadir, de Jujuy, y el santafesino Maximiliano Pullaro, acompañados por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

También participaron representantes de gigantes mineros como Glencore Pachón, Minera del Altiplano y Mansfield, quienes validaron el nuevo esquema de trabajo conjunto.

La participación de gremios como AOMA y UOCRA apuntó a garantizar que el foco del encuentro también estuviera puesto en la paz social y la capacitación laboral.

Finalmente, el evento cerró con la presencia de autoridades judiciales como Juan Ignacio Pérez Curci, con el objetivo de reforzar la transparencia y legalidad que los inversores internacionales demandan actualmente.

La Mesa Federal Minera se establece así como el organismo rector para monitorear los avances de las obras y la mitigación de posibles conflictos. Con este acuerdo, Argentina busca cerrar la brecha con sus competidores regionales y posicionar sus recursos minerales, como el litio y el cobre, en el mundo.