La minería amplía el juego: cumbre política para integrar provincias y aprovechar el boom en el sector

mesa del cobre mineria cornejo.jpg Se amplía la Mesa del Cobre en el Día de la Minería.

Ahora la apuesta es: por un lado, que efectivamente despeguen los mega proyectos de cobre en búsqueda de financiamiento -o en espera de aprobación para ingresar al RIGI-; y por otro, integrar no solo a provincias mineras -sumando minerales como oro, litio y plata- sino también a provincias industriales, en un esquema más amplio que busca coordinar capacidades y repartir el impacto del crecimiento del sector.

El sanjuanino Marcelo Orrego, gobernador anfitrión de la Expo San Juan Minera 2026, así lo anticipó en la apertura del evento que concentra al mundo de la minería y que tuvo una primera jornada marcada por el viento Zonda.

En efecto, la organización resolvió mantener cerrado el predio hasta el mediodía de este jueves debido a los daños y afectaciones que provocaron las ráfagas durante la primera jornada.

Reunión privada entre los gobernadores de la minería

La Mesa Federal Minera se concretará en una reunión cerrada de poder en el marco de la feria en San Juan. En la mesa estarán los gobernadores del cobre, junto a Santa Fe y Córdoba; funcionarios nacionales como Karina Milei (secretaria de la Presidencia de la Nación) y Diego Santilli (ministro del Interior); y representantes de las principales empresas del sector.

El objetivo es claro: reordenar cómo se desarrollará la minería entre provincias, apurar aprobaciones del RIGI, conseguir inversiones estratégicas en energía o rutas y empezar a pensar la industria minera en clave regional.

Esto implica coordinar para no competir desordenadamente y, sobre todo, compartir recursos, servicios y proveedores. En otras palabras, ampliar las capacidades del país para generar encadenamientos productivos, empleo y desarrollo tecnológico.

expo minera san juan 2 La expo minera proyecta la actividad más allá de los avances iniciales, para integrar cadenas productivas y pensar en clave regional. Imagen ilustrativa.

Formalmente, los gobernadores -entre ellos Alfredo Cornejo- fueron convocados a “coordinar lineamientos de desarrollo vinculados a la minería”. Traducido: empezar a definir reglas comunes e integrar a provincias que, sin tener yacimientos, pueden meterse en la cadena de valor -como Córdoba y Santa Fe-.

Canadá, la antesala de la Mesa Federal Minera

La Mesa Federal Minera empezó a cocinarse en Canadá, donde funcionarios, gobernadores y empresas coincidieron en la PDAC 2026, la feria minera más importante del mundo.

Allí, una mesa de trabajo que reunió a autoridades nacionales y provinciales -por Mendoza estuvo Hebe Casado-, la Cámara Argentina de Empresas Mineras y organismos estratégicos avanzó en una idea que ahora toma forma: pasar de mesas sectoriales -como las del litio o el cobre- a un esquema más amplio, con participación de provincias mineras y también industriales.

El objetivo se planteó en ese momento: construir una estrategia común, coordinar al Estado con el sector privado y ampliar la capacidad de respuesta del país frente al crecimiento de la minería.

pdac mineria La reunión de trabajo en Canadá en la que se empezó a delinear la Mesa Federal Minera.

En paralelo, se discutió cómo fortalecer el entramado de proveedores, capacitar mano de obra y mejorar la infraestructura para acompañar proyectos cada vez más grandes.

En otras palabras, lo que empezó a delinearse en Canadá es el camino que se formaliza desde este jueves: dejar de pensar la minería por provincia y empezar a organizarla como un sistema más amplio, con impacto regional.

Acto por el Día de la Minería

Tras el encuentro de la Mesa Federal Minera, que reunirá a unas 80 personas, las autoridades nacionales, provinciales y representantes de la industria participarán del acto del Día de la Minería.

Después del mediodía se comunicará una nueva decisión sobre el desarrollo de la jornada. La apertura de la exposición comercial estaba prevista para las 14, pero la confirmación final dependerá de la evolución de las condiciones climáticas y del estado del predio.

Seguí ese y todos los detalles del evento en Diario UNO.