Orrego afirmó que los 3 motores del despegue económico son la minería, el agro y Vaca Muerta

manuel orrego en la expo san juan minera El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego.

En su cierre, Orrego apeló a una metáfora para describir el momento del país: "La Argentina son tiempos hoy de dejar de mirar por ese espejo retrovisor y empezar a mirar por ese parabrisas grande". Y ubicó a la minería junto al agro y a Vaca Muerta como los tres motores del despegue económico argentino.

La organización confirmó que el Zonda y el posterior ingreso de viento Sur obligaron a modificar la dinámica del primer día. Los actos protocolares y las actividades institucionales se desarrollaron con normalidad, pero la experiencia al aire libre quedó en pausa.

El evento abrió sus puertas al público a las 14 y se extendió hasta las 20, con entrada libre y gratuita.

expo minera san juan 2

Esta edición supera en convocatoria a las anteriores, con delegaciones internacionales, actores clave de la industria minera, energética y de servicios, y un predio con cientos de stands que exhiben tecnología, maquinaria especializada y servicios vinculados al sector.

La propuesta también incluye espacios de capacitación, charlas y encuentros para profesionales y público en general.

Agenda día por día

La agenda de la Expo Minera en San Juan comenzó este miércoles con la apertura de la exposición y el recorrido de autoridades. También se desarrollaron encuentros ejecutivos del sector y actividades enfocadas en trabajadores mineros, además del acto protocolar y eventos institucionales.

El jueves es el día con mayor peso político e institucional. Se realizan encuentros técnicos durante la mañana y, por la tarde, se destacan la Mesa Federal Minera y el acto central por el Día de la Minería con funcionarios nacionales, provinciales y empresarios. La jornada cierra con la cena anual del sector.

El último día, el viernes, está orientado a lo técnico y formativo. Incluye jornadas de ingeniería, geología y perforación, además de espacios para emprendedores y estudiantes. El cierre oficial está previsto para las 20.

La Expo se consolida así como un espacio donde se discute el rumbo del sector, con funcionarios, gobernadores y representantes empresariales. En paralelo, permite al público general acceder a una actividad que habitualmente se desarrolla lejos de los centros urbanos, acercando maquinaria, procesos y proyectos al territorio.

También participarán mandatarios de provincias que no tienen minería metalífera pero que pueden integrarse al proceso como proveedores de bienes y servicios.

"Mañana vamos a encontrar personalidades que tienen que ver con los gobernadores de la mesa del litio y también con la mesa del cobre", anticipó Orrego, quien destacó que el encuentro permitirá "diseñar políticas y ejecutarlas" de forma sostenida en el tiempo.

El mandatario sanjuanino lamentó que el viento Zonda hubiera interrumpido las actividades al aire libre de la primera jornada de la Expo Minera, pero subrayó que lo más importante está por venir. "Mañana va a ser un día muy especial", afirmó.

En su cierre, Orrego apeló a una metáfora para describir el momento del país: "La Argentina son tiempos hoy de dejar de mirar por ese espejo retrovisor y empezar a mirar por ese parabrisas grande". Y ubicó a la minería junto al agro y a Vaca Muerta como los tres motores del despegue económico argentino.