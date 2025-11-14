Para Marcelo Orrego, "esta macroeconomía inteligente favorece las inversiones mineras en el país"

Mesa del Cobre-Axel Lloret Marcelo Orrego, de San Juan, con los gobernadores de la Mesa del Cobre y los invitados al Finance Day en la Bolsa de Comercio. Fotos: Nicolás Rios

Marcelo Orrego: "Las inversiones mineras seguirán llegando"

La denominada Mesa del Cobre, que tiene a Mendoza como anfitriona y que ha reunido a los mandatarios de San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta frente a más de un centenar de empresarios y líderes globales, "permite -según Marcelo Orrego- compartir experiencias con inversores y articular políticas proactivas de desarrollo minero".

Para ello, se concreta en Mendoza el Finance Day, organizado por las bolsas de comercio de Mendoza y Toronto (Canadá).

Para el primer mandatario sanjuanino, "las inversiones mineras van a seguir llegando al país" y uno de los asuntos pendientes, que está en plena conversación con el gobierno de Javier Milei, "es la ley de glaciares, donde las provincias podrían convertirse en la autoridad de aplicación".

La relación entre el Estado nacional y las provincias es otro de los tópicos del momento en la política argentina, más aún después del recambio en el Ministerio del Interior.

"Al ministro Diego Santilli lo conozco desde nuestras épocas de legislador en el Congreso. Celebro que en esta nueva etapa haya extendido la mirada federal hacia las provincias para que, en ese marco, puedan resolverse cuentas que aún están pendientes entre la Nación y los estados provinciales y viceversa".