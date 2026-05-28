Los plazos y condiciones que Caputo le puso a PSJ Cobre Mendocino para alcanzar beneficios fiscales

Pero para que esta adhesión al RIGI se mantenga, la empresa deberá acreditar el cumplimiento de al menos 4 condiciones.

Las condiciones que debe cumplir PSJ Cobre Mendocino para mantenerse en el RIGI

Lo primero que especificó Caputo en la resolución que se publicó este jueves en el Boletín Oficial es que la minera San Jorge tendrá la obligación de completar al menos el 40% de la inversión mínima en los primeros dos años –contados desde la notificación de la resolución-; lo que equivale a 188.598.566 dólares.

El plazo final concreto para alcanzar el monto mínimo de inversión en activos computables es el 1 de septiembre de 2028.

Por otra parte, San Jorge se comprometió a que el 27% de la inversión destinada al pago de proveedores, bienes y obras de infraestructura se asigne a proveedores locales; lo que supera el mínimo legal del 20% exigido por el régimen RIGI.

En tanto que, además, la empresa minera deberá cumplir con los plazos estimados que presentó ante el Ministerio de Economía: el inicio de la construcción en junio de 2027 y el comienzo de la operación comercial en enero de 2029.

Estas condiciones son obligatorias para que el proyecto PSJ Cobre Mendocino pueda acceder y mantener los incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios que otorga el RIGI.

Los plazos de PSJ Cobre Mendocino

El proyecto presentado por la minera San Jorge contempla la construcción y operación de una mina a cielo abierto y una planta concentradora basada en técnicas de flotación convencional, con una capacidad de procesamiento estimada en 10 millones de toneladas anuales de mineralización de cobre y oro.

En los argumentos de la resolución, el Ministerio de Economía repasó que PSJ Cobre Mendocino se desarrollará sobre el yacimiento denominado San Jorge, localizado en la precordillera mendocina entre los 2.400 y 2.900 metros sobre el nivel del mar, en el distrito de Uspallata, departamento Las Heras, aproximadamente a 110 km de la Ciudad de Mendoza y a 250 km al noreste de Santiago de Chile.

PSJ Cobre Mendocino – Minería San Jorge. Según la adhesión al RIGI, la construcción de la mina de PSJ Cobre Mendocino está prevista para junio del 2027. Minera San Jorge

El monto comprometido para los primeros dos años se divide en 40.542.000 dólares para el primer año y 148.056.566 dólares para el segundo.

Y el inicio de la etapa de construcción de la mina está previsto para junio de 2027 y el inicio de operación para enero de 2029.

Los incentivos clave que recibirá PSJ Cobre Mendocino

Al ingresar al RIGI, el proyecto accede a los fuertes incentivos de la Ley 27.742, diseñados para achicar el costo fiscal inicial y viabilizar la llegada de tecnología.

Entre las ventajas principales, la minera contará con una alícuota reducida en Ganancias, amortización acelerada de bienes de capital y obras, exención de derechos de importación y un esquema especial para distribuir utilidades y cancelar el IVA.

A esto se suma un beneficio central del régimen: la libre disponibilidad de los dólares generados por las exportaciones para asegurar el repago de la inversión de PSJ Cobre Mendocino en Uspallata.