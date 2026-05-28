Tras 4 días sin ninguna información oficial, Italia visitó a dos detenidos (italianos) de la misión humanitaria integrada por los mendocinas Paula Giménez (42) y Lucas Aguilera (49), que fue secuestrada cuando llevaba ayuda a Gaza. Esta noticia generó esperanzas de que se sepa qué pasó con ellos aunque la comunicación oficial italiana no los nombró.
"Están vivos", dijo la mamá de la mendocina secuestrada en Libia cuando iba rumbo a Gaza
Tras 4 días sin noticias, el cónsul italiano visitó a dos miembros de la misión humanitaria y afirmó que "están todos en buen estado"
Nora Otín, mamá de Paula, le dijo este jueves a Diario UNO, que tras esta comunicación, "por lo menos, lo que hoy tengo es un poco más de tranquilidad porque están, están ahí, están vivos".
Mientras tanto organizaciones sociales, gremiales humanitarias y de derechos humanos de todo el país -muchas de Mendoza- e internacionales continuaron en los últimos días reclamando pruebas de vida de los dos mendocinos y también que la Cancillería Argentina haga alguna gestión. Incluso hubo una movilización frente a ese organismo diplomático.
La visita del cónsul italiano abrió esperanzas
Nora Otín contó que "a partir de la visita del cónsul italiano (a dos ciudadanos de ese país) sabemos lo que él dijo. Vio a los dos italianos y ellos le contaron que están todos bien".
La mujer agradeció que "el cónsul italiano pidió mejores condiciones de detención para todos. Que les permitan bañarse y cambiarse de ropa. Es decir, pidió no sólo por los dos italianos".
La mamá de Paula agregó que "desde acá no tenemos absolutamente nada. Queremos que la Cancillería exija que los traigan. Son ciudadanos argentinos y deben protegerlos pero hasta ahora... nada".
Nora volvió a expresar su alivio: "Por lo menos, lo que hoy tengo, es un poco más de tranquilidad porque están ahí, están vivos".
La información oficial
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, informó oficialmente que el cónsul general Filippo Colombo realizó en las últimas horas una primera visita a dos ciudadanos italianos integrantes de la denominada “Flotilla terrestre”, quienes se encuentran bajo custodia en una dependencia policial de Libia oriental.
La comunicación agregó que "las autoridades libias explicaron que los activistas no habían obtenido las autorizaciones necesarias para entrar en su zona, controlada por el mariscal Jalifa Haftar".
Además aseguró el informe italiano que los participantes en la misión humanitaria “reciben la atención médica y humanitaria necesaria” y que su caso está siendo tratado “dentro del marco de la responsabilidad legal y humanitaria” hasta que “se completen los procedimientos legales” relacionados con su situación.
Los dos mendocinos que iban a la Franja de Gaza
Paula Giménez y Lucas Aguilera forman parte del convoy Global Sumud Maghreb, un grupo de civiles que lleva ayuda humanitaria a Palestina. El contingente trató de avanzar por el norte de África para seguir hasta Egipto y de ahí virar hacia el norte y alcanzar la Franja de Gaza. Pero en el medio -en territorio libio- el trayecto se volvió más difícil.
Desde el domingo 24 de mayo a las 15.22 (hora local) no se había tenido más contacto con Paula ni con Lucas. La delegación también incluye a representantes de Uruguay, España, Italia, Portugal, Polonia, Túnez y Estados Unidos.
De acuerdo con la organización Global Sumud Flotilla, los militantes fueron detenidos por una fuerza asociada con las Fuerzas Armadas Árabes de Libia (LAAF, por sus siglas en inglés) y quedaron privados de su libertad por orden de las autoridades de Libia del Este (Eastern Libyan authorities-GNS).
Paula es psicóloga y Lucas es veterinario. Representan a la Agencia NODAL (Noticias de América Latina y el Caribe). Su objetivo es colaborar en el traslado de ayuda hacia la Franja de Gaza, un territorio en el que Naciones Unidas, Amnistía Internacional y la Iglesia Católica han denunciado graves violaciones a los derechos humanos de los civiles -especialmente niños- por parte de las fuerzas armadas israelíes.