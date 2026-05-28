"Están vivos", dijo la mamá de la mendocina secuestrada en Libia cuando iba rumbo a Gaza

informe consulado de italia sobre visita grupo humanitario detenido en libia El informe social de Italia.

La visita del cónsul italiano abrió esperanzas

Nora Otín contó que "a partir de la visita del cónsul italiano (a dos ciudadanos de ese país) sabemos lo que él dijo. Vio a los dos italianos y ellos le contaron que están todos bien".

Está en una cárcel -ponele- pero no sé exactamente lo que es. Sería de la policía o del ejército de Libia Está en una cárcel -ponele- pero no sé exactamente lo que es. Sería de la policía o del ejército de Libia

La mujer agradeció que "el cónsul italiano pidió mejores condiciones de detención para todos. Que les permitan bañarse y cambiarse de ropa. Es decir, pidió no sólo por los dos italianos".

La mamá de Paula agregó que "desde acá no tenemos absolutamente nada. Queremos que la Cancillería exija que los traigan. Son ciudadanos argentinos y deben protegerlos pero hasta ahora... nada".

Nora volvió a expresar su alivio: "Por lo menos, lo que hoy tengo, es un poco más de tranquilidad porque están ahí, están vivos".

pedido de libertad para paula gimenez y lucas aguilera Reclamos de los organismos de derechos humanos por los mendocinos secuestrados en Italia.

La información oficial

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, informó oficialmente que el cónsul general Filippo Colombo realizó en las últimas horas una primera visita a dos ciudadanos italianos integrantes de la denominada “Flotilla terrestre”, quienes se encuentran bajo custodia en una dependencia policial de Libia oriental.

La comunicación agregó que "las autoridades libias explicaron que los activistas no habían obtenido las autorizaciones necesarias para entrar en su zona, controlada por el mariscal Jalifa Haftar".

Además aseguró el informe italiano que los participantes en la misión humanitaria “reciben la atención médica y humanitaria necesaria” y que su caso está siendo tratado “dentro del marco de la responsabilidad legal y humanitaria” hasta que “se completen los procedimientos legales” relacionados con su situación.

Los dos mendocinos que iban a la Franja de Gaza

Paula Giménez y Lucas Aguilera forman parte del convoy Global Sumud Maghreb, un grupo de civiles que lleva ayuda humanitaria a Palestina. El contingente trató de avanzar por el norte de África para seguir hasta Egipto y de ahí virar hacia el norte y alcanzar la Franja de Gaza. Pero en el medio -en territorio libio- el trayecto se volvió más difícil.

Desde el domingo 24 de mayo a las 15.22 (hora local) no se había tenido más contacto con Paula ni con Lucas. La delegación también incluye a representantes de Uruguay, España, Italia, Portugal, Polonia, Túnez y Estados Unidos.

De acuerdo con la organización Global Sumud Flotilla, los militantes fueron detenidos por una fuerza asociada con las Fuerzas Armadas Árabes de Libia (LAAF, por sus siglas en inglés) y quedaron privados de su libertad por orden de las autoridades de Libia del Este (Eastern Libyan authorities-GNS).

Paula es psicóloga y Lucas es veterinario. Representan a la Agencia NODAL (Noticias de América Latina y el Caribe). Su objetivo es colaborar en el traslado de ayuda hacia la Franja de Gaza, un territorio en el que Naciones Unidas, Amnistía Internacional y la Iglesia Católica han denunciado graves violaciones a los derechos humanos de los civiles -especialmente niños- por parte de las fuerzas armadas israelíes.