Martín Aveiro y el sanjuanino Jorge Chica le llevaron una escultura de la Difunta Correa al Chiqui Tapia

jorge chica y claudio chiqui tapia Escultura de la Difunta Correa en la sede de la AFA. Sonríen Jorge Chica y Claudia Tapia. Foto: Instagram de Jorge Chica

Lo que simboliza la Difunta Correa

"Junto a Martín Aveiro llevamos a la Difunta Correa, como símbolo de fe, protección y esperanza para que acompañe e ilumine a nuestra Selección Nacional en el camino hacia el Mundial 2026, cuidando a cada uno de los jugadores que representarán a la Argentina con orgullo y pasión", explicó Chica en redes sociales.

Contó además: "De raíces sanjuaninas y profundamente devoto, Chiqui Tapia volvió de Qatar (Mundial 2022 ganador por Argentina) y le ofrendó la Copa del Mundo a la Difunta Correa. Por eso, con mucha fe e ilusión, creemos que San Juan también hace su aporte en la búsqueda de la cuarta estrella".

La relación entre Tapia y la Difunta Correa no es nueva. Tras la coronación de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, el presidente de la AFA llevó la Copa del Mundo al santuario sanjuanino como gesto de agradecimiento, reforzando una tradición de fe que ahora vuelve a aparecer en la previa de un nuevo desafío mundialista, recodaron en publicaciones de medios de San Juan.

martin aveiro y jorge chica en la afa Martín Aveiro y Jorge Chica en el predio de la AFA. Foto: Instagram de Martín Aveiro

Chica, actual diputado nacional, fue futbolista. Jugó en algunos de los clubes más importantes de la vecina provincia, como Desamparados y San Martín y hasta actuó en el fútbol español, para el Atlético de Madrid. Después ocupó cargos en el área de deportes en gobiernos sanjuaninos del peronismo.

El tunuyanino Aveiro es docente, profe de Educación Física y condujo las áreas de deportes en su departamento y en la provincia.