Martín Aveiro y Mario Abed dejaron de lado la grieta política en pos de buscar soluciones para pymes

Durante la visita, Aveiro y Abed recorrieron la empresa municipal de Junín, donde funcionan distintos proyectos vinculados al reciclado de residuos plásticos y su reutilización para fabricar mobiliario urbano, ladrillos y otros productos.

También visitaron la fábrica municipal de zapatillas y espacios destinados a la recuperación y reconversión de luminarias LED. Según publicó Aveiro en Instagram, uno de los temas analizados fue la posibilidad de avanzar en tarifas diferenciadas de energía para emprendimientos vinculados al reciclaje y la producción sustentable.

La preocupación no es aislada. En distintos departamentos mendocinos, los municipios vienen advirtiendo por el impacto de los aumentos de costos sobre pequeñas industrias, cooperativas y emprendimientos locales que sostienen puestos de trabajo.

Los municipios frente a la crisis

Martín Aveiro y Mario Abed 3 El encuentro entre Mario Abed y Martín Aveiro muestra una forma de trabajo frecuente entre dirigentes, por la necesidad de gestionar problemas concretos sin quedar atrapados en la lógica de la "grieta" Imagen: Instagram de Martín Aveiro

Más allá de las diferencias partidarias, el encuentro entre Aveiro y Abed expuso una forma de trabajo cada vez más frecuente entre intendentes y dirigentes territoriales, que tiene que ver con la necesidad de gestionar problemas concretos sin quedar atrapados en la confrontación política nacional.

En departamentos alejados del Gran Mendoza, el cierre de una pyme o la caída de la actividad económica tiene impacto directo sobre el empleo y el costo social que esto implica.

En ese contexto, los proyectos ligados al reciclaje, la economía circular y la producción municipal son una forma de mantener el empleo local, generar ingresos y amortiguar parte de la crisis en los departamentos.