El diputado nacional Martín Aveiro visitó este fin de semana al intendente de Junín, Mario Abed, en una recorrida por distintos proyectos municipales vinculados al reciclaje, la reconversión industrial y la generación de empleo a través de las pymes.
Martín Aveiro y Mario Abed dejaron de lado la grieta política en pos de buscar soluciones para pymes
El diputado nacional del PJ visitó al intendente de Junín y ambos decidieron trabajar juntos para impulsar medidas que alivien costos energéticos a las pymes
Aunque la visita fue difundido en redes sociales centrándose en las iniciativas ambientales y productivas del departamento, la foto entre un dirigente peronista y un referente radical también dejó una señal política en medio de la crisis económica que atraviesan las comunas y las pymes del interior.
Costos energéticos y esperanza de vida de las Pyme
Durante la visita, Aveiro y Abed recorrieron la empresa municipal de Junín, donde funcionan distintos proyectos vinculados al reciclado de residuos plásticos y su reutilización para fabricar mobiliario urbano, ladrillos y otros productos.
También visitaron la fábrica municipal de zapatillas y espacios destinados a la recuperación y reconversión de luminarias LED. Según publicó Aveiro en Instagram, uno de los temas analizados fue la posibilidad de avanzar en tarifas diferenciadas de energía para emprendimientos vinculados al reciclaje y la producción sustentable.
La preocupación no es aislada. En distintos departamentos mendocinos, los municipios vienen advirtiendo por el impacto de los aumentos de costos sobre pequeñas industrias, cooperativas y emprendimientos locales que sostienen puestos de trabajo.
Los municipios frente a la crisis
Más allá de las diferencias partidarias, el encuentro entre Aveiro y Abed expuso una forma de trabajo cada vez más frecuente entre intendentes y dirigentes territoriales, que tiene que ver con la necesidad de gestionar problemas concretos sin quedar atrapados en la confrontación política nacional.
En departamentos alejados del Gran Mendoza, el cierre de una pyme o la caída de la actividad económica tiene impacto directo sobre el empleo y el costo social que esto implica.
En ese contexto, los proyectos ligados al reciclaje, la economía circular y la producción municipal son una forma de mantener el empleo local, generar ingresos y amortiguar parte de la crisis en los departamentos.