"Mamá: todo va a estar bien", el mensaje de la mendocina que fue secuestrada con ayuda humanitaria

- El último contacto que tuve fue el sábado cuando Paula me contó que el convoy en el que se trasladaban se iba a mover hacia Libia del Oeste para pedir autorización para circular. Así, una parte del convoy se quedó, arrancaron, avanzaron y la otra parte del convoy quedó ahí, en el límite entre Libia del Este y Libia del Oeste. Este grupo de 10 personas, que fueron secuestradas, avanzaron en ambulancias y cuando llegaron al control 5-5 -así se llama- los secuestraron fuerzas de Libia Oriental.

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- ¿Cómo es el trabajo de Paula? ¿Cómo es que se vincula con este tipo de ayudas humanitarias?

- Bueno, la verdad que ellos son directores de investigación y se contactan a través de Nodal Noticias, portal de Latinoamérica y el Caribe. Paula y Lucas fueron directores de Nodal.

- ¿Ella es periodista?

- Ella es psicóloga.

- ¿Se sabe dónde están presos?

- No, sólo sé que es en Libia Oriental, pero no sabemos exactamente en qué ciudad están. Estamos a ciegas.

Lucas Aguilera Palestina detención Libia Lucas Aguilera, también secuestrado en Libia.

- Se ha dicho que Paula es parte de un subgrupo que iba a tratar de dialogar con las autoridades para que los dejaran pasar...

- No, no es exactamente así. Ellos estaban en Libia del Este, acampando, todos en carpa y el convoy con 250 personas más todos los vehículos que llevaban con toda la ayuda humanitaria. Había ambulancias, camiones con módulos habitacionales, alimentos, medicamentos, instrumentos médicos. En dos oportunidades fueron a negociar y volvieron hacia el campamento.

- ¿Cómo es el camino de la búsqueda que encabezan con la embajada y con quién tienen contacto, para saber si pueden pedir esa prueba de vida?

- Todo se está haciendo a través de los compañeros de Nodal, que han hablado en la Cancillería, en el Ministerio del Interior y en todos los organismos nacionales que puedan colaborar. Desde el Gobierno nacional no se ha recibido ninguna respuesta. Sigue el apoyo, por ejemplo, de los organismos de Derechos Humanos, de todos los comunicadores, porque en realidad ha salido en todos los diarios de Buenos Aires.

- ¿Tenés el último mensaje de tu hija?

- Me dijo: Mamá, mañana (por el domingo) vamos a intentar el cruce. No te hagás problemas que va a estar todo bien.

- ¿Y cómo la notaste? ¿Confiada en que lo podían lograr?

- Sí, la escuché muy confiada. Además, ella pone todo de sí. Nunca daría marcha atrás. Nunca.