Una flota de 70 barcos partió desde España con ayuda humanitaria para la población de Gaza

En octubre, la Marina israelí interceptó a la primera flota que intentó llevar ayuda humanitaria a unos 100 kilómetros de la costa de Gaza. Y detuvo a cientos de activistas, entre ellos a la reconocida ambientalista Greta Thunberg.

La nueva misión de Global Sumud comenzó con el apoyo de más de 2.000 personas y la actuación de artistas que denuncian el genocidio palestino. Según un informe reciente de Unicef, al menos 16 niños palestinos han muerto como consecuencia de la acción de las tropas israelíes durante los últimos días.

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Ayuda para Gaza y un "corredor humanitario"

La expedición de este año duplica en escala a la del pasado 2025, con cerca de 1.000 voluntarios de 70 nacionalidades . Hay médicos, juristas especializados en crímenes de guerra, observadores de derechos humanos y activistas.

El Arctic Sunrise, un rompehielos de Greenpeace, se sumó a la flotilla desde Barcelona para brindar apoyo técnico y logístico en aguas internacionales. Y se espera que se sumen barcos de Italia, Grecia y Túnez, con la meta de llegar a Gaza en mayo.

¿Qué incluye el cargamento que transportan los 70 barcos? Suministros médicos de emergencia, alimentos no perecederos y kits de reconstrucción para viviendas e infraestructuras básicas, en la considerada la "mayor misión de la historia".

Según los organizadores no se busca solo alivio material, sino exponer lo que califican como "complicidad internacional" ante la crisis humanitaria en el enclave palestino. Y exigen la apertura inmediata de "un corredor humanitario permanente".

El portavoz, Pablo Castilla, subrayó que la misión "se ajusta a los marcos legales internacionales de auxilio humanitario", desafiando la legitimidad de un bloqueo que organismos de la ONU han descrito reiteradamente como un castigo colectivo prohibido por las Convenciones de Ginebra.