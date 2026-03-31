Unicef denunció un "impacto devastador" con más de 340 niños muertos en la guerra de Medio Oriente

unicef.jpg

Balance de víctimas por país

La violencia no se ha limitado a una sola frontera. El recuento de Unicef arroja datos alarmantes sobre la extensión geográfica del conflicto:

Irán: 216 niños muertos

216 niños muertos Líbano: 124 niños muertos y 413 heridos.

124 niños muertos y 413 heridos. Israel: 4 niños muertos y 862 heridos.

4 niños muertos y 862 heridos. Palestina (Gaza y Cisjordania): 16 niños muertos bajo la ofensiva israelí.

16 niños muertos bajo la ofensiva israelí. Kuwait: 1 niño fallecido.

1 niño fallecido. Otros heridos: Se registran menores lesionados en Baréin (4) y Jordania (1).

Desplazamiento masivo y crisis humanitaria

Más allá de las víctimas fatales, la guerra ha provocado un éxodo masivo. Unicef estima que más de 1,2 millones de niños y niñas han sido desplazados en toda la región debido a los constantes bombardeos y las órdenes de evacuación.

Desplazados guerra Líbano Más de un millón de personas, sobre todo del Líbano, se han visto obligadas a abandonar sus hogares.

Estos menores se enfrentan ahora a la falta de servicios básicos, la interrupción de su educación y traumas psicológicos profundos. "Cada niño muerto y cada familia desplazada representan un fracaso de la humanidad", señalaron desde el organismo, reiterando el llamado urgente a un alto el fuego que permita la entrada de ayuda humanitaria y la protección de los civiles más vulnerables.

"El impacto de esta escalada no tiene precedentes en la historia reciente de la región por su rapidez y crueldad contra los más pequeños", concluye el informe recogido por agencias internacionales.

Fuente: Unicef.