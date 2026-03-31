Unicef denunció un "impacto devastador" con más de 340 niños muertos en la guerra de Medio Oriente

La guerra que sacude a Medio Oriente ha cumplido su primer mes con un saldo trágico para la infancia. Según un informe publicado este martes por Unicef, al menos 340 niños y niñas han perdido la vida en Irán, Líbano, Israel y Kuwait como consecuencia directa de las hostilidades.
La organización internacional ha calificado la situación como "catastrófica", advirtiendo que el conflicto está borrando el futuro de una generación entera.
Irán es el epicentro de la tragedia infantil
El informe detalla que Irán es el país con mayor número de víctimas, registrando al menos 216 menores fallecidos y 1.767 heridos. El punto más oscuro de este mes de combates ocurrió durante la primera jornada de la guerra con el ataque a la escuela de Minab, calificado como el evento más letal contra la infancia en el país, donde 168 niños y niñas perdieron la vida en un solo acto de violencia.
Balance de víctimas por país
La violencia no se ha limitado a una sola frontera. El recuento de Unicef arroja datos alarmantes sobre la extensión geográfica del conflicto:
- Irán: 216 niños muertos
- Líbano: 124 niños muertos y 413 heridos.
- Israel: 4 niños muertos y 862 heridos.
- Palestina (Gaza y Cisjordania): 16 niños muertos bajo la ofensiva israelí.
- Kuwait: 1 niño fallecido.
- Otros heridos: Se registran menores lesionados en Baréin (4) y Jordania (1).
Desplazamiento masivo y crisis humanitaria
Más allá de las víctimas fatales, la guerra ha provocado un éxodo masivo. Unicef estima que más de 1,2 millones de niños y niñas han sido desplazados en toda la región debido a los constantes bombardeos y las órdenes de evacuación.
Estos menores se enfrentan ahora a la falta de servicios básicos, la interrupción de su educación y traumas psicológicos profundos. "Cada niño muerto y cada familia desplazada representan un fracaso de la humanidad", señalaron desde el organismo, reiterando el llamado urgente a un alto el fuego que permita la entrada de ayuda humanitaria y la protección de los civiles más vulnerables.
"El impacto de esta escalada no tiene precedentes en la historia reciente de la región por su rapidez y crueldad contra los más pequeños", concluye el informe recogido por agencias internacionales.
Fuente: Unicef.