Guerra en Medio Oriente: Nuevos bombardeos a Irán

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Irán impulsa peajes en el estrecho de Ormuz y restringe el paso a buques de EE.UU. e Israel

La Comisión de Seguridad Nacional de Irán aprobó un proyecto para imponer peajes en el estrecho de Ormuz y bloquear el tránsito de buques de Estados Unidos e Israel, en medio de la escalada de tensiones regionales.

La vía marítima, por donde circula cerca del 20% del comercio mundial de petróleo, podría aplicar tarifas de hasta dos millones de dólares por embarcación o un esquema basado en el volumen de carga. La iniciativa también prevé la creación de un fondo de desarrollo regional financiado con estos ingresos.

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La normativa aún debe ser ratificada por el Parlamento y el Consejo de los Guardianes. Teherán aspira a recaudar hasta 100.000 millones de dólares anuales con este sistema, en un contexto de conflicto abierto desde fines de febrero.

En paralelo, el tránsito en el estrecho se redujo drásticamente y quedó limitado a países aliados, tras caer desde niveles habituales muy superiores antes del inicio de las hostilidades.