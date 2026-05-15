Ronda Rousey y Gina Carano listas para el gran choque de MMA transmitido por Netflix

Gina Carano, a su vez, artista marcial especializada en Muay Thai y MMA, también fue modelo y se lanzó a la fama en el programa American Gladiators, como la luchadora Crush. Llegó a pelear por el título mundial de la franquicia Strikeforce en 2009 y ser considerada la tercera mejor de la MMA unificada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sextoroundmma/status/2055332756784021806&partner=&hide_thread=false Tudo certo para a luta principal feminina na estreia do MMA na Netflix.



Ronda Rousey bateu 64,4 kg, aparecendo em boa forma aos 39 anos, e Gina Carano bateu 64,1 kg de forma tão tranquila que foi até de camisola, como se fosse tomar café da manhã...



Animados pra esse card? pic.twitter.com/ISPw2DEbbW — Sexto Round (@sextoroundmma) May 15, 2026

Gran convocatoria para el pleito Ronda Rousey vs. Gina Carano

El combate será a cinco rounds en las 145 libras (65,800 kg- peso pluma), se transmitirá por Netflix en una prgramacion que tendrá inicio a las 22 -hora argentina- será el primero que promueve Most Valuable Promotions (MVP) en MMA, la empresa cofundada por Jake Paul y Nakisa Bridarian, quien considera que esta será la cartelera es la más costosa en la historia de MVP, con cada peleador recibiendo al menos 40,000 dólares, una cantidad mayor que la que reciben los novatos de UFC.

Se espera que la pelea entre las dos divas, con paso por películas de TV y cine se realice cerca de la 1 de la madrugada del domingo -hora argentina-.

Este viernes se disputó el round cero (pesaje), y tanto Ronda Rousey como Gina Carano no tuvieron problemas dar la categoría. Ambas pesaron muy por debajo del límite de peso de 145 libras, con Rousey pesando 142 libras y Carano pesando 141,4 libras. Las dos leyendas femeninas de MMA se abrazaron en el escenario después de ganar peso.