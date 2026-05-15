Dos divas de las Artes Marciales Mixtas (MMA) y del cine de acción, encarnarán este sábado una cartelera inusual, que será el debut en la plataforma Netflix transmitiendo una cartelera rutilante de esta modalidad de deportes de contactos. Nada menos que Ronda Rousey vs. Gina Carano serán la atracción principal.
Ronda Rousey y Gina Carano listas para el gran choque de MMA transmitido por Netflix
Las dos famosas luchadoras de Artes Marciales Mixtas Gina Carano y Ronda Rousey serán el atractivo principal de una velada de gala de MMA televisada por Netflix
La californiana Ronda Rousey, ex medallista olímpica de judo (Beijing 2008) y elegida Mejor Libra por Libra en 2013, regresa a la actividad tras 9 años (salvo apariciones en la WWE de catch), para enfrentar a Gina Carano en el Intuit Dome de Inglewood, buscando generar suceso televisivo compitiendo con el boxeo y las franquicias de artes marciales mixtas como UFC.
Gina Carano, a su vez, artista marcial especializada en Muay Thai y MMA, también fue modelo y se lanzó a la fama en el programa American Gladiators, como la luchadora Crush. Llegó a pelear por el título mundial de la franquicia Strikeforce en 2009 y ser considerada la tercera mejor de la MMA unificada.
Gran convocatoria para el pleito Ronda Rousey vs. Gina Carano
El combate será a cinco rounds en las 145 libras (65,800 kg- peso pluma), se transmitirá por Netflix en una prgramacion que tendrá inicio a las 22 -hora argentina- será el primero que promueve Most Valuable Promotions (MVP) en MMA, la empresa cofundada por Jake Paul y Nakisa Bridarian, quien considera que esta será la cartelera es la más costosa en la historia de MVP, con cada peleador recibiendo al menos 40,000 dólares, una cantidad mayor que la que reciben los novatos de UFC.
Se espera que la pelea entre las dos divas, con paso por películas de TV y cine se realice cerca de la 1 de la madrugada del domingo -hora argentina-.
Este viernes se disputó el round cero (pesaje), y tanto Ronda Rousey como Gina Carano no tuvieron problemas dar la categoría. Ambas pesaron muy por debajo del límite de peso de 145 libras, con Rousey pesando 142 libras y Carano pesando 141,4 libras. Las dos leyendas femeninas de MMA se abrazaron en el escenario después de ganar peso.