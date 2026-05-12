La organización de los Juegos Binacionales 2026 trabaja para que sean un éxito en Mendoza

Reunión para coordinación organizativa de los Juegos Binacionales 2026

Del encuentro realizado este martes participaron representantes del Club Mendoza de Regatas, Club UNCuyo, Club Pacífico, Andino Tenis Club, Gimnasio Municipal N°3 de Ciudad, y el Polideportivo de Luján de Cuyo, espacios que albergarán distintas disciplinas durante el desarrollo del certamen.

Durante la jornada se trabajó sobre aspectos vinculados a la logística, infraestructura, operatividad y coordinación general, avanzando en la planificación de los detalles para el desarrollo de las competencias.

El director de Alto Rendimiento de la Subsecretaría, Mauricio Ginestar, destacó la importancia de este trabajo conjunto y señaló: "Estamos avanzando de manera muy positiva junto a cada una de las instituciones que serán parte de los Juegos Binacionales. El compromiso de los clubes y municipios es fundamental para que Mendoza esté a la altura de un evento de esta magnitud".

polideportivo-juegos binacionales-reunion organizativa-01 Mendoza recibirá nuevamente los Binacionales y clubes emblemáticos y polideportivos municipales serán escenarios de las competencias que comenzarán en noviembre próximo.

Además, agregó: "Tenemos sedes con una gran tradición deportiva y una infraestructura que, acompañada por una planificación seria y articulada, permitirá recibir de la mejor manera a todas las delegaciones participantes".

Desde la Subsecretaría de Deportes de la Provincia se continúa trabajando de manera articulada con cada institución, fortaleciendo la organización de una competencia que no solo promueve el alto rendimiento deportivo, sino también la integración regional y el crecimiento del deporte mendocino.