Tras la confirmación a fines de febrero de Mendoza como sede de los 27° Juegos Binacionales, todas las entidades involucradas en la organización de este importante y tradicional competencia de modo polideportivo comenzaron a preparar la fiesta que tendrá inicio el 1 de noviembre y se extenderá por seis días más.
La organización de los Juegos Binacionales 2026 trabaja para que sean un éxito en Mendoza
La Subsecretaría de Deportes realizó una importante reunión organizativa y de coordinación para los Juegos Binacionales de noviembre próximo
Desde la Subsecretaría de Deportes de Mendoza informaron que con el objetivo de continuar con la planificación y coordinación de los próximos Juegos Binacionales, se llevó adelante una reunión de trabajo junto a los referentes de las instituciones deportivas que serán sede de esta importante competencia internacional que tendrá a Mendoza como anfitriona.
Reunión para coordinación organizativa de los Juegos Binacionales 2026
Del encuentro realizado este martes participaron representantes del Club Mendoza de Regatas, Club UNCuyo, Club Pacífico, Andino Tenis Club, Gimnasio Municipal N°3 de Ciudad, y el Polideportivo de Luján de Cuyo, espacios que albergarán distintas disciplinas durante el desarrollo del certamen.
Durante la jornada se trabajó sobre aspectos vinculados a la logística, infraestructura, operatividad y coordinación general, avanzando en la planificación de los detalles para el desarrollo de las competencias.
El director de Alto Rendimiento de la Subsecretaría, Mauricio Ginestar, destacó la importancia de este trabajo conjunto y señaló: "Estamos avanzando de manera muy positiva junto a cada una de las instituciones que serán parte de los Juegos Binacionales. El compromiso de los clubes y municipios es fundamental para que Mendoza esté a la altura de un evento de esta magnitud".
Además, agregó: "Tenemos sedes con una gran tradición deportiva y una infraestructura que, acompañada por una planificación seria y articulada, permitirá recibir de la mejor manera a todas las delegaciones participantes".
Desde la Subsecretaría de Deportes de la Provincia se continúa trabajando de manera articulada con cada institución, fortaleciendo la organización de una competencia que no solo promueve el alto rendimiento deportivo, sino también la integración regional y el crecimiento del deporte mendocino.