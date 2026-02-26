Inicio Ovación Polideportivo Juegos Binacionales
Mendoza será sede de los Juegos Binacionales Cristo Redentor en su 27ª edición

La Subsecretaría de Deportes confirmó que los Juegos Binacionales 2026 de integración entre las regiones centrales de Chile y Argentina se harán en Mendoza

Raúl Adriazola
Mendoza será sede por cuarta vez de los Juegos Binacionales Cristo Redentor de integración entre Argentina y Chile.

El deporte de Mendoza encontró este jueves motivos para celebrar. Los Juegos Binacionales Cristo Redentor 2026, tendrán como sede a nuestra provincia. Esta será la cuarta oportunidad en que esta competencia se realizará aquí, luego de hacerlo en 1999 (2ª edición), 2007 (10ª), 2015 (18ª). En las dos primeras de local resultó ganadora.

La cita con esta fiesta deportiva para la juventud se realizará entre el 1 al 7 de noviembre, según anunciaron desde la Subsecretaría de Deportes, y la provincia será anfitriona de este tradicional certamen que reúne a jóvenes deportistas de ambos lados de la cordillera de los Andes, región central, consolidándose como un símbolo de integración y desarrollo deportivo.

Los Juegos convocan a jóvenes de entre 14 y 18 años provenientes de las provincias argentinas de Mendoza, San Luis, Córdoba y San Juan, junto a las regiones chilenas de Valparaíso, O’Higgins, Maule y Metropolitana. Más allá de la competencia, el espíritu del evento promueve la actividad física como herramienta de bienestar, calidad de vida e integración cultural.

Nuestro país y el vecino tiene dos competencias de este tipo, la mencionada y los Binacionales de la Araucanía, donde compiten: La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) y regiones del sur de Chile.

Desde la Subsecretaría de Deportes de Mendoza confirmaron la realización de los Juegos Binacionales 2026 en la provincia.

La fiesta de los Juegos Binacionales en Mendoza

El Comité Organizador de la Provincia trabaja intensamente en cada detalle logístico y organizativo para garantizar un evento de primer nivel, a la altura de una competencia que año tras año fortalece la amistad y la confraternidad entre regiones hermanas.

Durante siete jornadas, las delegaciones competirán en nueve disciplinas, en ambas ramas. Cada disciplina representa no solo el desafío deportivo, sino también una instancia de intercambio y crecimiento para cientos de jóvenes atletas que comparten valores, experiencias y sueños.

En la edición 2025, la Región del Maule fue anfitriona del 9 al 15 de noviembre, dejando la posta en manos de Mendoza, que asumirá la responsabilidad de organizar la edición 2026. De esta manera, la provincia reafirma su compromiso con el deporte como política de Estado y con la integración andina como puente de unión entre Argentina y Chile.

La cuenta regresiva ya comenzó. Mendoza se prepara para recibir a la juventud deportiva de la región y volver a demostrar que el deporte es mucho más que competencia: es encuentro, identidad y futuro compartido.

Los deportes de los Juegos Binacionales (masculino y femenino)

  • Atletismo
  • Baloncesto
  • Voleibol
  • Natación
  • Hándbol
  • Tenis
  • Tenis de Mesa
  • Taekwondo
  • Ciclismo
  • Hockey sobre Patines
El ciclismo es uno de los deportes en que compiten los deportistas de entre 14 y 18 ambos de ambos lados de la cordillera.

El historial de sedes y ganadores de los Juegos Binacionales

Año/Edición Sede Campeón

  • 1998 I edición Región de Valparaíso Córdoba
  • 1999 II edición Provincia de Mendoza Mendoza
  • 2000 III edición Región del Maule Metropolitana (Ch.)
  • 2001 IV edición Provincia de Córdoba Córdoba
  • 2002 V edición Región de O'Higgins Metropolitana (Ch.)
  • 2003 VI edición Provincia de San Juan San Luis
  • 2004 VII edición Región Metropolitana Metropolitana (Ch.)
  • 2005 VIII edición Provincia de San Luis Córdoba
  • 2006 IX edición Región de Valparaíso Valparaíso
  • 2007 X edición Provincia de Mendoza Mendoza
  • 2008 XI edición Región del Maule Córdoba
  • 2009 XII edición Provincia de Córdoba Córdoba
  • 2010 XIII edición Región de O'Higgins Metropolitana (Ch.)
  • 2011 XIV edición Provincia de San Juan Córdoba
  • 2012 XV edición Región Metropolitana Metropolitana (Ch.)
  • 2013 XVI edición Provincia de San Luis Córdoba
  • 2014 XVII edición Región de Valparaíso Metropolitana (Ch.)
  • 2015 XVIII edición Provincia de Mendoza Córdoba
  • 2016 XIX edición Región del Maule Metropolitana (Ch.)
  • 2017 XX edición Provincia de Córdoba Metropolitana (Ch.)
  • 2018 XXI edición Región de O'Higgins Metropolitana (Ch.)
  • 2019 XXII edición Provincia de San Juan Metropolitana (Ch.)
  • 2020 no se realizaron por la pandemia de COVID-19
  • 2021 XXIII edición Provincia de San Luis Córdoba
  • 2022 XXIV edición Provincia de San Luis Metropolitana (Ch.)
  • 2023 XXV edición Región de Valparaíso Metropolitana (Ch.)
  • 2024 no se realizaron por falta de presupuesto de la Provincia de Mendoza
  • 2025 XXVI edición Región del Maule Metropolitana (Ch.)
  • 2026 XXVII edición Provincia de Mendoza ???

