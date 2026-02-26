Mendoza será sede de los Juegos Binacionales Cristo Redentor en su 27ª edición

Nuestro país y el vecino tiene dos competencias de este tipo, la mencionada y los Binacionales de la Araucanía, donde compiten: La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) y regiones del sur de Chile.

La fiesta de los Juegos Binacionales en Mendoza

El Comité Organizador de la Provincia trabaja intensamente en cada detalle logístico y organizativo para garantizar un evento de primer nivel, a la altura de una competencia que año tras año fortalece la amistad y la confraternidad entre regiones hermanas.

Durante siete jornadas, las delegaciones competirán en nueve disciplinas, en ambas ramas. Cada disciplina representa no solo el desafío deportivo, sino también una instancia de intercambio y crecimiento para cientos de jóvenes atletas que comparten valores, experiencias y sueños.

En la edición 2025, la Región del Maule fue anfitriona del 9 al 15 de noviembre, dejando la posta en manos de Mendoza, que asumirá la responsabilidad de organizar la edición 2026. De esta manera, la provincia reafirma su compromiso con el deporte como política de Estado y con la integración andina como puente de unión entre Argentina y Chile.

La cuenta regresiva ya comenzó. Mendoza se prepara para recibir a la juventud deportiva de la región y volver a demostrar que el deporte es mucho más que competencia: es encuentro, identidad y futuro compartido.

Los deportes de los Juegos Binacionales (masculino y femenino)

Atletismo

Baloncesto

Voleibol

Natación

Hándbol

Tenis

Tenis de Mesa

Taekwondo

Ciclismo

Hockey sobre Patines

El historial de sedes y ganadores de los Juegos Binacionales

Año/Edición Sede Campeón