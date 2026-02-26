No es Juanfer: el referente de River que rompió en llanto al enterarse de la renuncia de Marcelo Gallardo

El momento de mayor tensión se vivió con Lucas Martínez Quarta. El Chino, que es el tercer capitán por detrás de Franco Armani y Juan Fernando Quintero, debutó profesionalmente de la mano de Gallardo y no pudo contener las lágrimas al escuchar que el ciclo del DT más ganador de la historia del club llegaba a su fin.

"Hubo uno de los referentes del plantel de River que se quebró y lloró", comenzó el periodista. Mientras sus compañeros se inclinaban por el 10 colombiano, el periodista reveló: "Lucas Martínez Quarta. Es fanático de River...".

"Me parece que Martínez Quarta no rindió como se esperaba de un jugador que viene desde Europa. Se debe sentir un poco responsable de esta salida", analizó el Chavo Fucks tras la información.

Los números rojos que forzaron la salida

Aunque el legado de Gallardo es eterno, los fríos datos de su segunda etapa terminaron pesando en la balanza. La irregularidad fue el factor determinante:

85 partidos dirigidos

53,75% de efectividad: 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas

Es el equipo con más derrotas en las últimas 15 fechas de la Liga Profesional: 10

muñeco gallardo Marcelo Gallardo dirigirá ante Banfield el último partido de su segundo ciclo en River.

¿Quién será el sucesor?

Con la herida aún abierta, la dirigencia de River no tiene tiempo que perder. El nombre que suena con más fuerza y que pica en punta para calzarse el buzo de DT es Eduardo Coudet. El Chacho es el favorito de la CD para intentar reconstruir un equipo que hoy se encuentra golpeado anímicamente.

El exjugador del Millonario, y actual DT del Alavés de España, habló en conferencia de prensa y aseguró que ninguna persona del elenco de Núñez se ha contactado para ofrecerle el cargo.

"Tengo cuatro hijos y puedo jurar por los cuatro que nadie de River se puso en contacto conmigo", contó. Pero, ante la insistencia de los medios españoles ante la gran oportunidad de dirigir a River, Coudet terminó por asentir que "si llegara una oferta, la valoraría".