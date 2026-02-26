Inicio Sociedad Botulismo
El padre recibió el alta, pero Lara sigue grave: la nueva actualización del caso de botulismo en Mendoza

Casi cuatro meses después de ser internados, Manuel Arrué (51) inicia su recuperación domiciliaria mientras su hija de 15 años continúa internada en el Carrillo

Por Pablo Abihaggle [email protected]
Manuel Arrue y Lara Arrue, ambos fueron diagnosticados con botulismo.

Lara Arrue, la adolescente de 15 años, diagnosticada con botulismo, continúa en terapia intensiva del hospital Carrillo (Las Heras) y con pronóstico reservado. La chica, junto con su padre, fue internada hace casi 4 meses. Manuel (51), por su parte, recibió el alta médica esta semana y continúa su proceso de recuperación con internación domiciliaria.

La información fue confirmada este miércoles por Miriam, la esposa de Manuel y mamá de Lara.

Lara Arrue, la adolescente diagnosticada con botulismo que lucha por su vida desde hace casi 4 meses.

Lara Arrue, la adolescente diagnosticada con botulismo que lucha por su vida desde hace casi 4 meses.

El botulismo fue producto de la contaminación de una conserva

El botulismo es una afección grave causada por una toxina que ataca los nervios del organismo, cuyos síntomas pueden poner en riesgo la vida. La bacteria que produce la toxina es denominada clostridium botulinum.

En este caso, el botulismo ocurrió como resultado de la contaminación de una conserva de tomate con pimiento, de acuerdo con lo que informaron desde el hospital Scaravelli luego de una serie de estudios y análisis.

El pedido de ayuda económica de la mujer

Miriam Gladys comentó que debe viajar todos los días al hospital para estar presente en los partes médicos de su hija, lo que le genera grandes gastos.

La mujer pidió colaboración a la comunidad para poder seguir acompañando a su familia en esta dura batalla contra el botulismo y sus complicaciones. Para hacerlo, dejó un alias: marrue.1974, a nombre de Gladys Miriam Galdamez.

Síntomas de botulismo

Los síntomas del botulismo por transmisión alimentaria incluyen:

  • Dificultad para tragar o para hablar
  • Sequedad en la boca
  • Debilidad facial en ambos lados del rostro
  • Visión borrosa o visión doble
  • Caída de los párpados
  • Dificultad para respirar
  • Náuseas, vómitos y calambres abdominales
  • Parálisis

El botulismo no se puede transmitir de persona a persona.

