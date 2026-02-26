El padre recibió el alta, pero Lara sigue grave: la nueva actualización del caso de botulismo en Mendoza

En este caso, el botulismo ocurrió como resultado de la contaminación de una conserva de tomate con pimiento, de acuerdo con lo que informaron desde el hospital Scaravelli luego de una serie de estudios y análisis.

El pedido de ayuda económica de la mujer

Miriam Gladys comentó que debe viajar todos los días al hospital para estar presente en los partes médicos de su hija, lo que le genera grandes gastos.

La mujer pidió colaboración a la comunidad para poder seguir acompañando a su familia en esta dura batalla contra el botulismo y sus complicaciones. Para hacerlo, dejó un alias: marrue.1974, a nombre de Gladys Miriam Galdamez.

Síntomas de botulismo

Los síntomas del botulismo por transmisión alimentaria incluyen:

Dificultad para tragar o para hablar

Sequedad en la boca

Debilidad facial en ambos lados del rostro

Visión borrosa o visión doble

Caída de los párpados

Dificultad para respirar

Náuseas, vómitos y calambres abdominales

Parálisis

El botulismo no se puede transmitir de persona a persona.