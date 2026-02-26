El DAD postergó las clases y generó desconcierto en los padres que ya pagaron el UPD

dad colegio uncuyo El DAD comunicó la postergación del inicio de clases.

El DAD reprogramó el inicio de clases 2026

“Por su cercanía geográfica, ha sido seleccionado como zona estratégica para la logística de los actos de la Vendimia, que este año celebran su 90° aniversario con una gran proyección internacional”, explicaron brevemente desde la institución.

El resto de las actividades proyectadas para la semana del 2 al 6 de marzo, como jornadas institucionales, reuniones de padres y jornadas de ambientación para alumnos de 1er año, se mantienen en los días y horarios programados.

¿Y el UPD de los chicos de 5to del DAD?

La reprogramación de la fecha de inicio de clases causó sorpresa en el alumnado, pero especialmente en los estudiantes que inician su último año de secundaria y tenían organizado el festejo del UPD para este domingo 1 de marzo.

uncuyo dad alumnos clases Lo comunicaron las autoridades del DAD a través de un comunicado.

Lo mismo pasó entre los padres y madres que ya contrataron salones de eventos para el UPD de sus hijos. “¿Qué hacemos si el salón no puede cambiarnos la fecha? Ya tenemos todo pagado”, dijeron a Diario UNO, admirados por la noticia a solo 5 días del comienzo de clases.

Desde la institución – por ahora- explicaron que, debido a su ubicación, el predio del DAD se utilizará para guardar y depositar materiales que serán utilizados durante los diferentes eventos de Vendimia. Esa utilidad se le ha dado en otros años, dijeron, pero debido a la magnitud de la fiesta prevista para este 2026 y la cantidad de elementos en esta ocasión se decidió la postergación de las clases.