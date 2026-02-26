Este tren ha sido diseñado para integrar la producción minera y agrícola de ambos países con puertos estratégicos del Pacífico y del Atlántico. El proyecto no solo busca agilizar el transporte de mercancías, sino también potenciar la competitividad de América del Sur en el comercio global.

Ferrocarril Transcontinental Brasil–Perú, (1)

Dos países de América del Sur unen sus fronteras con un tren transcontinental

El Ferrocaril Transcontinetal Brasil-Perú recorrerá miles de kilómetros atravesando selvas, montañas y llanuras, conectando regiones remotas y facilitando el movimiento de recursos naturales como minerales, soja, café y productos forestales. Para Brasil, representa una vía directa hacia puertos del Pacífico, reduciendo tiempos y costos de exportación. Para Perú, ofrece un acceso más rápido a los mercados de América del Sur y Asia, potenciando su papel como hub logístico en la región.