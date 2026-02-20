Inaugurarán el primer tren bala en América del Sur: alcanza una velocidad de 350 km/h y será el más rápido de la región

A día de hoy, un viaje por carretera entre Río y São Paulo suele llevar entre cinco y seis horas y, aunque el avión es más rápido, también implica tiempos de espera, controles y traslados al aeropuerto. Con la nueva línea de tren bala, el trayecto entre estas megaciudades podría completarse en aproximadamente una hora y cuarenta y cinco minutos, marcando un hito en la conectividad de América del Sur.

Tren bala América del Sur

Cómo será este tren

Este tipo de tren no solo representa un avance tecnológico, sino también una apuesta clara por la sostenibilidad y la modernización. Los trenes de alta velocidad son más eficientes energéticamente que los aviones o los viajes por carretera, y ayudan a disminuir las emisiones contaminantes y la congestión en las rutas tradicionales.

Este tren se caracteriza por

La línea completa tendrá aproximadamente 510 km de recorrido y conectará directamente varias de las mayores ciudades del país

Se estima que el trayecto entre Río y SãoPaulo podría completarse en aproximadamente 1 hora y 45 minutos

La infraestructura del tren incorporará tecnologías avanzadas, como sistemas eléctricos eficientes y estructuras (túneles y viaductos)

Además, expertos y autoridades destacan que este proyecto podría impulsar el desarrollo económico regional, favoreciendo el intercambio comercial y el turismo entre los centros urbanos que conecta. La iniciativa, que lleva décadas gestándose entre estudios y dificultades logísticas, ahora ve la luz como un símbolo del potencial de integración e innovación en América del Sur.