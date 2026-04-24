Detuvieron a una mujer que se hacía pasar por médica en dos hospitales: investigan la muerte de varios pacientes

El "Modus Operandi" de la médica falsa

La mujer, cuya identidad se mantiene bajo reserva por disposición judicial, habría utilizado una matrícula profesional perteneciente a una médica real de otra jurisdicción. Con esta identidad robada, logró ser contratada para realizar guardias y atender consultas externas, ganándose incluso la confianza de sus colegas y superiores.

Según la investigación, los puntos claves de esta son:

Centros afectados: La sospechosa prestó servicios en hospitales de localidades del interior chaqueño.

Alerta sanitaria: El caso saltó a la luz tras una serie de irregularidades detectadas en las recetas y diagnósticos emitidos, lo que llevó al Ministerio de Salud a realizar una auditoría interna.

Fallecimientos bajo sospecha: Se están realizando peritajes sobre las historias clínicas para determinar si hubo mala praxis o administración de medicamentos erróneos que pudieran haber desencadenado los decesos.

Conmoción en la comunidad tras la detención

El arresto se produjo este viernes tras un allanamiento en su domicilio, donde se secuestraron sellos, estetoscopios, recetarios en blanco y vestimenta con logos hospitalarios. La causa está caratulada preventivamente como "Usurpación de títulos y honores en concurso real con ejercicio ilegal de la medicina", aunque la carátula podría agravarse a "Homicidio simple con dolo eventual" si se confirman los vínculos con las muertes reportadas.

"Es inadmisible que los filtros de contratación hayan fallado de esta manera. Estamos ante un riesgo sistémico para la salud pública", señalaron desde la querella que representa a una de las familias afectadas.