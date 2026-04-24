Una mujer de 42 años fue detenida en Chaco luego de que se hiciera pasar por médica y trabajara en dos hospitales durante meses. La investigación comenzó gracias a sus compañeros, que notaron su inexperiencia y lo hicieron saber. Lo más grave es que, durante su actividad, hubo pacientes que fallecieron tras ser atendidos por ella, por lo que se ha iniciado una investigación.
Detuvieron a una mujer que se hacía pasar por médica en dos hospitales: investigan la muerte de varios pacientes
La mujer utilizaba una matrícula usurpada para trabajar en hospitales de la provincia de Chaco. Investigan si su mala praxis está relacionada con la muerte de pacientes que estuvieron bajo su cuidado.
La mujer de 42 años ha sido acusada de ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de títulos. Según fuentes policiales, la imputada logró burlar los controles estatales y desempeñarse durante meses como profesional de la salud en al menos dos hospitales públicos de la región.
El "Modus Operandi" de la médica falsa
La mujer, cuya identidad se mantiene bajo reserva por disposición judicial, habría utilizado una matrícula profesional perteneciente a una médica real de otra jurisdicción. Con esta identidad robada, logró ser contratada para realizar guardias y atender consultas externas, ganándose incluso la confianza de sus colegas y superiores.
Según la investigación, los puntos claves de esta son:
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Centros afectados: La sospechosa prestó servicios en hospitales de localidades del interior chaqueño.
Alerta sanitaria: El caso saltó a la luz tras una serie de irregularidades detectadas en las recetas y diagnósticos emitidos, lo que llevó al Ministerio de Salud a realizar una auditoría interna.
Fallecimientos bajo sospecha: Se están realizando peritajes sobre las historias clínicas para determinar si hubo mala praxis o administración de medicamentos erróneos que pudieran haber desencadenado los decesos.
Conmoción en la comunidad tras la detención
El arresto se produjo este viernes tras un allanamiento en su domicilio, donde se secuestraron sellos, estetoscopios, recetarios en blanco y vestimenta con logos hospitalarios. La causa está caratulada preventivamente como "Usurpación de títulos y honores en concurso real con ejercicio ilegal de la medicina", aunque la carátula podría agravarse a "Homicidio simple con dolo eventual" si se confirman los vínculos con las muertes reportadas.
"Es inadmisible que los filtros de contratación hayan fallado de esta manera. Estamos ante un riesgo sistémico para la salud pública", señalaron desde la querella que representa a una de las familias afectadas.