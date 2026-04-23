Cayó el "Hombre Araña-Narco": ocultaba la droga en una de sus medias

Un “narco-trapito” de nacionalidad peruana fue detenido en el barrio porteño de Villa Crespo luego de que personal de la Policía de la Ciudad descubriera que llevaba varios envoltorios de cocaína escondidos dentro de una media con la imagen del Hombre Araña.

El hecho ocurrió en la calle Thames al 800, cuando efectivos de la División Investigaciones Comunales (DIC) 15 de la Policía de la Ciudad, que se encontraban realizando tareas de prevención.

En ese contexto, observaron la presencia de un joven que se ofrecía como “trapito” para facilitar el estacionamiento de vehículos en la vía pública.

Ante esta situación, los efectivos decidieron acercarse para identificarlo y observaron que el joven sujetaba en una de sus manos una media con el dibujo del Hombre Araña.

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Según informaron fuentes policiales, al advertir la presencia de los efectivos, el hombre intentó ocultar la prenda que sostenía, lo que aumentó las sospechas.

La inusual actitud del sospechoso llamó la atención de los oficiales, quienes le solicitaron que les mostrara el objeto que llevaba entre manos.

Cuando el hombre finalmente accedió a mostrar el contenido de la media, los efectivos descubrieron que en su interior se encontraban ocultos once envoltorios de cocaína. En total, la droga incautada alcanzaba un peso de 53,1 gramos de cocaína.

Luego de la identificación, se constató que el implicado es un ciudadano peruano de 25 años.

De inmediato, la Policía de la Ciudad dio intervención a la Unidad de Flagrancia Norte (UFN), que dispuso el secuestro de la droga y de otros elementos personales, entre ellos un teléfono celular.

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El dispositivo será sometido a peritajes para determinar si contiene información relevante que permita avanzar en la investigación, como posibles contactos o vínculos con redes de comercialización de estupefacientes en la zona.

En tanto, el ciudadano peruano que actuaba de “narco-trapito” fue detenido en el lugar y quedó imputado por infracción a la Ley 23.737, la cual regula los delitos vinculados a la tenencia y comercialización de drogas.

Fuente: minutouno.com