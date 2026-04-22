La Policía detuvo a 9 personas, secuestró drogas y recuperó vehículos en el Gran Mendoza

Camioneta "gemela": en el barrio Las Viñas (Guaymallén), interceptaron una VW Amarok blanca con las luces apagadas. Al notar que la patente no coincidía con el grabado de los cristales, confirmaron que había sido robada en enero. Detuvieron al conductor (37) y su acompañante (31).

en el barrio Las Viñas (Guaymallén), interceptaron una VW Amarok blanca con las luces apagadas. Al notar que la patente no coincidía con el grabado de los cristales, confirmaron que había sido robada en enero. Detuvieron al conductor (37) y su acompañante (31). Moto adulterada: en Bandera de los Andes, secuestraron una Yamaha 150 con patente falsa y números de motor y cuadro limados. El conductor (27) presentó documentación apócrifa y quedó aprehendido.

en Bandera de los Andes, secuestraron una con patente falsa y números de motor y cuadro limados. El conductor (27) presentó documentación apócrifa y quedó aprehendido. Maipú: en Boedo y Río Salado, hallaron un auto estacionado con cristales adulterados y pedido de secuestro por hurto agravado.ó

Capturas y persecución en el canal

El despliegue policial también permitió poner a disposición de la Justicia a personas con cuentas pendientes:

Prófugos: dos hombres fueron detenidos en Godoy Cruz (en Sarmiento y Cervantes, y en Chile y Asia respectivamente) al confirmarse que ambos tenían pedidos de captura vigentes.

dos hombres fueron detenidos en Godoy Cruz (en Sarmiento y Cervantes, y en Chile y Asia respectivamente) al confirmarse que ambos tenían pedidos de captura vigentes. Huida por el canal: en el Acceso Este y Famatina (Guaymallén), un adolescente de 17 años robó una bicicleta e intentó escapar corriendo por el interior de un canal de riego. Tras una breve persecución, fue capturado por los efectivos de la Comisaría 35.

El uso de patentes apócrifas y el grabado de cristales adulterados son las maniobras más frecuentes detectadas por la UAP en abril, lo que ha llevado a intensificar los controles de verificación física en los patrullajes de rutina de la Policía.