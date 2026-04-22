En una serie de procedimientos coordinados por la Unidad de Acción Preventiva (UAP), la Policía de Mendoza logró desarticular diversas situaciones delictivas en Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras y Maipú. El saldo de las últimas horas incluyó 9 personas aprehendidas, el recupero de vehículos robados y el decomiso de drogas.
Madrugada de operativos
La Policía detuvo a 9 personas, secuestró drogas y recuperó vehículos en el Gran Mendoza
La Policía realizó diferentes operativos en Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras y Maipú. Se logró un importante decomiso de droga
Golpe al narcotráfico
Los controles en la vía pública en contra del narcotráfico permitieron detectar a 3 personas con sustancias prohibidas:
- Godoy Cruz: en Pachamama y Olmos Zárate, detuvieron a un hombre (40) con dos frascos de flores de cannabis. Más tarde, en Corredor del Oeste y Armani, un joven (18) fue sorprendido con 13 cigarrillos de marihuana.
- Guaymallén: un joven de 18 años fue capturado en Mariano Moreno y Los Paraísos con otros dos frascos de flores de la misma sustancia.
Vehículos recuperados y patentes apócrifas
La astucia de los efectivos permitió detectar irregularidades en rodados que circulaban por el Gran Mendoza:
- Camioneta "gemela": en el barrio Las Viñas (Guaymallén), interceptaron una VW Amarok blanca con las luces apagadas. Al notar que la patente no coincidía con el grabado de los cristales, confirmaron que había sido robada en enero. Detuvieron al conductor (37) y su acompañante (31).
- Moto adulterada: en Bandera de los Andes, secuestraron una Yamaha 150 con patente falsa y números de motor y cuadro limados. El conductor (27) presentó documentación apócrifa y quedó aprehendido.
- Maipú: en Boedo y Río Salado, hallaron un auto estacionado con cristales adulterados y pedido de secuestro por hurto agravado.ó
Capturas y persecución en el canal
El despliegue policial también permitió poner a disposición de la Justicia a personas con cuentas pendientes:
- Prófugos: dos hombres fueron detenidos en Godoy Cruz (en Sarmiento y Cervantes, y en Chile y Asia respectivamente) al confirmarse que ambos tenían pedidos de captura vigentes.
- Huida por el canal: en el Acceso Este y Famatina (Guaymallén), un adolescente de 17 años robó una bicicleta e intentó escapar corriendo por el interior de un canal de riego. Tras una breve persecución, fue capturado por los efectivos de la Comisaría 35.
El uso de patentes apócrifas y el grabado de cristales adulterados son las maniobras más frecuentes detectadas por la UAP en abril, lo que ha llevado a intensificar los controles de verificación física en los patrullajes de rutina de la Policía.