¿Vendían patentes en el mercado negro? ¿Era para autos "mellizos" o robados? ¿Era para evitar hacer el trámite oficial cuando se pierde la original? El objetivo final no quedó del todo claro en la investigación, pero sí que tenían en su poder medio centenar de chapas falsas. A un año y medio del procedimiento, los dueños del local comercial ubicado en pleno centro llegaron a un acuerdo con la Justicia para evitar ir a juicio.
Los comerciantes que tenían decenas de patentes falsas en su local zafaron de ir a juicio
Los dueños del local Santiago Parabrisas, ubicado en plena Vicente Zapata, llegaron a un acuerdo tras ser hallados con medio centenar de patentes apócrifas
A mediados de 2024, investigadores policiales de Delitos Económicos estaban tras una pista. Habían recibido la información de que en un comercio que lleva décadas instalado sobre calle Vicente Zapata se estaban vendiendo patentes apócrifas. Sin mucha publicidad, más que nada por el boca en boca, los dueños ofrecían a sus clientes las chapas que era réplicas de las originales que entrega el Registro del Automotor.
Los sabuesos policiales detectaron que el local no las fabricaba, sino que las pedía en Córdoba. ¿Para qué las compraban los clientes? Los fines pueden ser diversos. Uno puede ser duplicar y hacer "mellizos" a los autos robados. Otro, más "legal" si se quiere, es para las personas que pierden su patente original y no quieren pasar ni abonar el costoso y engorroso trámite en el Registro del Automotor.
El allanamiento donde se encontraron las patentes
El 10 de agosto de 2024, a media mañana, personal policial llegó hasta el comercio Santiago Parabrisas, ubicado en la esquina de José Vicente Zapata y Rioja. Tenían una autorización judicial para realizar un allanamiento, aunque uno de los dueños les permitió ingresar para realizar el registro.
Los policías de Delitos Económicos se encontraron con que el hijo del propietario, quien también trabajaba en el lugar, intentaba huir por un portón trasero con varias de las patentes apócrifas. En el lugar se encontró un total de 53 chapas falsas y hasta un catálogo donde las ofrecían con distintos precios.
Quedaron identificados y detenidos los dos dueños del lugar. Santiago Li Volsi, nacido en Sicilia y de 80 años, y su hijo Gabriel Li Volsi, de 44 años. Ambos fueron imputados por el delito de tenencia de documentación falsificada.
La resolución judicial
En los últimos días, padre e hijo llegaron a un acuerdo judicial para evitar enfrentar un juicio en la causa. Es que el delito imputado prevé de 1 mes a 1 año de prisión, es decir, es excarcelable teniendo en cuenta que ninguno de los comerciantes tiene antecedentes judiciales.
La jueza Mariana Gardey aprobó el pacto y aplicó una suspensión de juicio a prueba para ambos. Con esta probation, deberán cumplir una serie de normas de conducta durante un lapso de 3 años para que terminen sobreseídos. Caso contrario, enfrentarán un debate oral y público donde podrían ser condenados por la tenencia de las patentes falsas.