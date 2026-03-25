Los comerciantes que tenían decenas de patentes falsas en su local zafaron de ir a juicio

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El allanamiento donde se encontraron las patentes

El 10 de agosto de 2024, a media mañana, personal policial llegó hasta el comercio Santiago Parabrisas, ubicado en la esquina de José Vicente Zapata y Rioja. Tenían una autorización judicial para realizar un allanamiento, aunque uno de los dueños les permitió ingresar para realizar el registro.

Los policías de Delitos Económicos se encontraron con que el hijo del propietario, quien también trabajaba en el lugar, intentaba huir por un portón trasero con varias de las patentes apócrifas. En el lugar se encontró un total de 53 chapas falsas y hasta un catálogo donde las ofrecían con distintos precios.

Quedaron identificados y detenidos los dos dueños del lugar. Santiago Li Volsi, nacido en Sicilia y de 80 años, y su hijo Gabriel Li Volsi, de 44 años. Ambos fueron imputados por el delito de tenencia de documentación falsificada.

comercio santaigo patentes falsas 4 El catálogo de patentes que exhibían en el comercio.

La resolución judicial

En los últimos días, padre e hijo llegaron a un acuerdo judicial para evitar enfrentar un juicio en la causa. Es que el delito imputado prevé de 1 mes a 1 año de prisión, es decir, es excarcelable teniendo en cuenta que ninguno de los comerciantes tiene antecedentes judiciales.

La jueza Mariana Gardey aprobó el pacto y aplicó una suspensión de juicio a prueba para ambos. Con esta probation, deberán cumplir una serie de normas de conducta durante un lapso de 3 años para que terminen sobreseídos. Caso contrario, enfrentarán un debate oral y público donde podrían ser condenados por la tenencia de las patentes falsas.