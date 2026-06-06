Un operativo de rutina terminó con la detención de un presunto dealer en el barrio La Gloria de Godoy Cruz. Efectivos de la División Motorizada que realizaban maniobras operativas en la zona detectaron a un joven que llamó su atención: vestía ropa deportiva azul y cargaba un bolso tipo morral negro donde guardaba 43 envoltorios de nylon color celeste con cocaína y una suma de dinero en efectivo.
Lo paró la Policía y tenía 43 dosis de cocaína en un bolso en un barrio de Godoy Cruz
Un joven de 24 años fue detenido tras el hallazgo de los envoltorios con droga y dinero en efectivo. La detención fue en un control en el barrio La Gloria
El aprehendido tiene 24 años. El procedimiento quedó a cargo de personal de la Comisaría 52 pero el joven fue trasladado a la Comisaría 37, donde quedó a disposición de la Justicia a la espera de la intervención de la Policía Contra el Narcotráfico, la división especializada en este tipo de causas.
La modalidad del hallazgo es un patrón que los investigadores conocen de memoria: el dealer de barrio opera con dosis individuales fraccionadas y listas para la venta, un bolso de mano que permite moverse con rapidez y dinero suelto producto de las transacciones anteriores.
Droga para consumo en el propio barrio
Se piensa que los 43 envoltorios secuestrados representan un volumen de venta minorista que apunta directamente al consumo dentro del propio barrio.
El barrio La Gloria, ubicado en la zona de influencia de la Comisaría 52, es uno de los sectores que el Ministerio de Seguridad de Mendoza mantiene bajo vigilancia sostenida en el marco de los operativos de saturación que las fuerzas despliegan en barrios con historial de narcomenudeo.
La presencia de la Motorizada en la zona en el momento del procedimiento no fue casual: responde a una estrategia de patrullaje intensivo que busca cortar los circuitos de venta antes de que se consoliden.
La causa quedó en manos de la Justicia y se aguarda que la Policía Contra el Narcotráfico avance en la investigación para determinar si el aprehendido operaba de manera independiente o formaba parte de una red de distribución de mayor escala en la zona.