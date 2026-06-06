Lo paró la Policía y tenía 43 dosis de cocaína en un bolso en un barrio de Godoy Cruz

pesos billetes Se busca determinar si el detenido operaba de forma independiente o es parte de una red de distribución de mayor escala en la zona. Foto: Prensa Ministerio de Seguridad

Droga para consumo en el propio barrio

Se piensa que los 43 envoltorios secuestrados representan un volumen de venta minorista que apunta directamente al consumo dentro del propio barrio.

El barrio La Gloria, ubicado en la zona de influencia de la Comisaría 52, es uno de los sectores que el Ministerio de Seguridad de Mendoza mantiene bajo vigilancia sostenida en el marco de los operativos de saturación que las fuerzas despliegan en barrios con historial de narcomenudeo.

La presencia de la Motorizada en la zona en el momento del procedimiento no fue casual: responde a una estrategia de patrullaje intensivo que busca cortar los circuitos de venta antes de que se consoliden.

La causa quedó en manos de la Justicia y se aguarda que la Policía Contra el Narcotráfico avance en la investigación para determinar si el aprehendido operaba de manera independiente o formaba parte de una red de distribución de mayor escala en la zona.