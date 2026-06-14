El desesperado posteo de Juli Savioli, la exnovia de Gaspi: "¿Alguien sabe si esto es real?"

Desde las primeras horas de este domingo se conoció la noticia de un trágico accidente en Brasil donde chocaron dos helicópteros y murieron seis personas. Cerca del mediodía, la policía local confirmó que entre las victimas se encontraban ciudadanos argentinos y uno de ellos era el reconocido youtuber Gaspi. El hecho se viralizó rápidamente y tomó por sorpresa a la exnovia del influencer, Juli Savioli.
El desgarrador posteo de la exnovia de Gaspi
Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente en redes sociales como Gaspi, era uno de los youtubers más queridos en Argentina por la espontaneidad de sus videos y su peculiar tono de voz. Debido al cariño ganado, la triste noticia de su fallecimiento se viralizó rápidamente. De hecho, fue así que parte de su círculo cercano se enteró de la muerte del influencer.
En este sentido, su exnovia Juli Savioli fue una de las personas buscadas de inmediato por medios de comunicación para brindar testimonio de lo sucedido. Sin embargo, la artista no estaba al tanto de la novedad y se sorprendió tanto como sus seguidores.
A través de una historia publicada en su perfil de Instagram, Savioli publicó un inesperado mensaje. “Gente por favor me están llegando un montón de mensajes. Hasta me hablaron de Crónica. Me enteré recién”, comenzó diciendo la exnovia de Gaspi.
Ante la incertidumbre de la noticia que ya confirmaban algunos medios internacionales, la joven prosiguió: “Por favor, ¿alguien sabe si esto es real?, ¿si está confirmado?”.
El texto de la publicación está acompañado de una foto de ella misma en donde se la ve llorando, visiblemente conmovida e impactada por la trágica noticia de la muerte del influencer.
Recordemos que la historia de amor entre ambos vio la luz en 2022, cuando Gaspi le propuso ser su pareja. Luego, tras idas y vueltas, el vínculo concluyó en abril de 2023. Al tiempo, se conoció que el youtuber le había sido infiel con otras mujeres. Más allá de la ruptura, Savioli le guardaba un profundo amor al influencer.