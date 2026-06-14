El desesperado posteo de Juli Savioli, la exnovia de Gaspi: "¿Alguien sabe si esto es real?"

gaspi savioli Gaspi junto a su exnovia, Juli Savioli.

A través de una historia publicada en su perfil de Instagram, Savioli publicó un inesperado mensaje. “Gente por favor me están llegando un montón de mensajes. Hasta me hablaron de Crónica. Me enteré recién”, comenzó diciendo la exnovia de Gaspi.

Ante la incertidumbre de la noticia que ya confirmaban algunos medios internacionales, la joven prosiguió: “Por favor, ¿alguien sabe si esto es real?, ¿si está confirmado?”.

El texto de la publicación está acompañado de una foto de ella misma en donde se la ve llorando, visiblemente conmovida e impactada por la trágica noticia de la muerte del influencer.

savioli La historia que compartió Savioli en su cuenta de Instagram.

Recordemos que la historia de amor entre ambos vio la luz en 2022, cuando Gaspi le propuso ser su pareja. Luego, tras idas y vueltas, el vínculo concluyó en abril de 2023. Al tiempo, se conoció que el youtuber le había sido infiel con otras mujeres. Más allá de la ruptura, Savioli le guardaba un profundo amor al influencer.