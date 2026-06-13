El caso del fiscal que encubrió un crimen que está impune pero terminó condenado

paulina lebbos crimen Paulina Lebbos, la víctima del crimen que encubrió el fiscal.

El fiscal que encubrió un crimen

La presencia de Carlos Albaca en la causa sucedió luego de que se quite de la investigación por el crimen de la joven al entonces fiscal Alejandro Noguera, quien fue registrado saliendo de la casa del gobernador José Alperovich, uno de los señalados detrás de la pesquisa por su posible involucramiento.

Estuvo 7 años en los cuales la causa quedó estancada. En ese lapso hubo movimientos extraños como, por ejemplo, que él y su secretario eran los únicos que tenían la copia del expediente, así como también que envío tarde a peritar los pelos hallados en el cuerpo de la víctima, por lo que los expertos le comunicaron que estaban degradados, lo que derivó en que no se pueda saber a quién pertenecían.

paulina lebbos crimen 2 Paulina Lebbos, la víctima del crimen que encubrió el fiscal.

Su desplazamiento ocurrió cuando se determinó que no realizó los cruces de llamados telefónicos, por lo que se le otorgó el puesto al fiscal Diego López Ávila. Esta medida se logró luego de que la Nación haya enviado un veedor para detectar las falencias de la investigación por el crimen.

En estos 20 años, se llevaron a cabo varios juicios donde se condenó a 9 involucrados por el delito de encubrimiento -incluido el fiscal Carlos Albaca-, pero hasta el momento el crimen de la joven estudiante todavía está impune luego de que en mayo de este año la Justicia haya absuelto a los dos acusados, uno de ellos el ex novio de la víctima.