La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena contra el ex fiscal Carlos Albaca, quien fue sentenciado a 6 años de prisión por encubrir el crimen de Paulina Lebbos en 2006 en la provincia de Tucumán. Se trató del último recurso de apelación que tenía el acusado, motivo por el cual debe cumplir la pena establecida.
El caso del fiscal que encubrió un crimen que está impune pero terminó condenado
El fiscal estuvo 7 años al frente de la investigación por el crimen de Paulina Lebbos, caso que nunca tuvo condenas
El jueves pasado se declaró inadmisible la queja presentada por la defensa de Carlos Albaca por lo que de este modo la condena quedó firme.
En diciembre de 2021 el ex fiscal fue condenado a 6 años de cárcel por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado. Aun así, recién estuvo tras las rejas en mayo de 2023 en el penal de Villa Urquiza, aunque en 2024 se le otorgó la prisión domiciliaria.
El fiscal que encubrió un crimen
La presencia de Carlos Albaca en la causa sucedió luego de que se quite de la investigación por el crimen de la joven al entonces fiscal Alejandro Noguera, quien fue registrado saliendo de la casa del gobernador José Alperovich, uno de los señalados detrás de la pesquisa por su posible involucramiento.
Estuvo 7 años en los cuales la causa quedó estancada. En ese lapso hubo movimientos extraños como, por ejemplo, que él y su secretario eran los únicos que tenían la copia del expediente, así como también que envío tarde a peritar los pelos hallados en el cuerpo de la víctima, por lo que los expertos le comunicaron que estaban degradados, lo que derivó en que no se pueda saber a quién pertenecían.
Su desplazamiento ocurrió cuando se determinó que no realizó los cruces de llamados telefónicos, por lo que se le otorgó el puesto al fiscal Diego López Ávila. Esta medida se logró luego de que la Nación haya enviado un veedor para detectar las falencias de la investigación por el crimen.
En estos 20 años, se llevaron a cabo varios juicios donde se condenó a 9 involucrados por el delito de encubrimiento -incluido el fiscal Carlos Albaca-, pero hasta el momento el crimen de la joven estudiante todavía está impune luego de que en mayo de este año la Justicia haya absuelto a los dos acusados, uno de ellos el ex novio de la víctima.