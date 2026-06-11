La ex jueza Alejandra Claudia Velázquez fue condenada acusada de ofrecer coimas en expedientes de adopciones. El veredicto en Buenos Aires se logró luego de la confesión de la magistrada destituida y, pese a la pena establecida, no irá a la cárcel debido al beneficio de la condicional.
La forma de operar de la jueza que admitió coimas para beneficios en trámites de adopción
La ex jueza Alejandra Claudia Velázquez fue condenada en un juicio abreviado pero no irá a la cárcel debido al beneficio de la condicional
Alejandra Velázquez fue sentenciada a 3 años de prisión por el delito de cohecho -coimas- agravado por su calidad de funcionaria pública en un juicio abreviado donde confesó que reclutó a empleadas para que buscaran a mujeres embarazadas o niños en condiciones de adoptabilidad en Pilar y así poder beneficiar a matrimonios de alto poder adquisitivo de los countries de la zona.
En el fallo se destaca que la ex jueza les ofreció dinero a dos funcionarias públicas con la intención de influir indebidamente en actuaciones que debían desarrollar dentro de procesos de adopción y, pese a que ambos mujeres rechazaron de manera inmediata, para la Justica cometió un delito solo con el ofrecimiento.
La ex jueza coimera con la adopción
Alejandra Velázquez estuvo al frente del Juzgado de Familia 1 de Pilar durante varios años, pero la olla se destapó en 2017 cuando se conoció que fue destituida de sus funciones por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires al estar detrás de la propuesta de dinero para buscar a embarazadas en estado de vulnerabilidad y entregar al bebé a familias adineradas.
Todo comenzó cuando se empezó a investigar las diversas ausencias de la funcionaria en el Juzgado, lo que derivó en la toma de testimoniales de empleados, quienes algunos de ellos confesaron haber recibido propuestas de adopciones irregulares. Una de las empleadas recordó que la ex magistrada le dijo que tenía como objetivo “conseguir panzas” y agilizar trámites.
Tras su apartamiento, se ordenó un pedido de captura internacional, lo que derivó que en julio de 2024 Interpol determinó que se encontraba en España. El 21 de agosto de 2025 fue extraditada a la Argentina donde permaneció detenida bajo la modalidad de prisión domiciliaria en una vivienda ubicada en Tigre, Buenos Aires.
En el juicio abreviado que se llevó a cabo, el Juzgado en lo Correccional 1 de San Isidro, tras un acuerdo entre las partes, condenó a la ex jueza a 3 años de prisión y la inhabilitó para ejercer cargos públicos durante 6 años.