La forma de operar de la jueza que admitió coimas para beneficios en trámites de adopción

jueza alejandra velazquez La ex jueza ya había sido destituida de su cargo.

La ex jueza coimera con la adopción

Alejandra Velázquez estuvo al frente del Juzgado de Familia 1 de Pilar durante varios años, pero la olla se destapó en 2017 cuando se conoció que fue destituida de sus funciones por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires al estar detrás de la propuesta de dinero para buscar a embarazadas en estado de vulnerabilidad y entregar al bebé a familias adineradas.

Todo comenzó cuando se empezó a investigar las diversas ausencias de la funcionaria en el Juzgado, lo que derivó en la toma de testimoniales de empleados, quienes algunos de ellos confesaron haber recibido propuestas de adopciones irregulares. Una de las empleadas recordó que la ex magistrada le dijo que tenía como objetivo “conseguir panzas” y agilizar trámites.

jueza alejandra velazquez 2 La ex juez fue detenida en España y extraditada.

Tras su apartamiento, se ordenó un pedido de captura internacional, lo que derivó que en julio de 2024 Interpol determinó que se encontraba en España. El 21 de agosto de 2025 fue extraditada a la Argentina donde permaneció detenida bajo la modalidad de prisión domiciliaria en una vivienda ubicada en Tigre, Buenos Aires.

En el juicio abreviado que se llevó a cabo, el Juzgado en lo Correccional 1 de San Isidro, tras un acuerdo entre las partes, condenó a la ex jueza a 3 años de prisión y la inhabilitó para ejercer cargos públicos durante 6 años.