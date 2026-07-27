Horror: una bebé fue encontrada muerta dentro de un balde con agua

El macabro hallazgo se produjo el domingo en el interior de una casa de familia. De inmediato se movilizaron los servicios de emergencia y la Justicia local.

Familiares de la beba avisaron a emergencias tras hallarla dentro de un balde con agua dentro de la vivienda, según las primeras actuaciones. A partir de ese hallazgo, un móvil trasladó de urgencia a la nena hasta el Hospital Municipal de Mar de Ajó.

Los profesionales aplicaron maniobras de reanimación bajo los protocolos establecidos para estos casos, pero la menor ingresó sin signos vitales al centro de salud.

Ante el fallecimiento, la Fiscalía de turno tomó intervención inmediata en la causa para intentar esclarecer las circunstancias del hecho.

El fiscal a cargo ordenó diversos medidas, entre ellas la autopsia, que permitirá determinar con precisión la causa del deceso.

El resultado de esa pericia será clave para reconstruir qué ocurrió minutos antes de que la familia encontrara a la beba dentro del balde.

La causa quedó caratulada como averiguación de causales de muerte, de manera preventiva, una figura habitual en investigaciones de este tipo mientras se aguardan los informes forenses.

Fuente: cronica.com.ar