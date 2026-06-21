Un bebé de 2 meses murió el sábado por la mañana en el asentamiento San José, ubicado frente a la cancha de Agrelo, en Luján. La Justicia investiga las circunstancias del hecho. Según la información policial, el episodio ocurrió cerca de las 10.20, cuando ingresó un llamado al 911 alertando que un lactante no respiraba.
Investigan la muerte de un bebé de 2 meses en Luján
El bebé fue trasladado junto a su madre al Centro de Salud David Busana, donde un médico constató su fallecimiento. Investigan si murió de una broncoaspiración
La comunicación fue derivada al Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y, en paralelo, efectivos policiales se dirigieron al lugar.
Al llegar a la zona, los uniformados se entrevistaron con la madre del menor, una mujer de 32 años, quien los guió hasta la vivienda donde se encontraba el bebé y les comentó que le había dado de comer en la madrugada y lo encontró sin signos vitales en la mañana.
La Policía intentó reanimar al bebé sin éxito
El personal policial realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras se coordinaba la asistencia médica.
Por disposición de la Oficina Fiscal de Luján, el bebé fue trasladado junto a su madre al Centro de Salud N°31 David Busana.
Sin embargo, una vez en el establecimiento un profesional constató el fallecimiento del lactante.
Mientras se realizaba el traslado, efectivos policiales permanecieron en el domicilio resguardando la escena.
Posteriormente, la fiscalía interviniente ordenó la intervención del Grupo TEN para llevar adelante las medidas de rigor destinadas a determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte del menor. Investigan si se trató de una broncoaspiración o algún cuadro relacionado con las bajas temperaturas.
La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Luján.