Investigan la muerte de un bebé de 2 meses en Luján

La Policía le realizó RCP al bebé sin éxito. Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

La Policía intentó reanimar al bebé sin éxito

El personal policial realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras se coordinaba la asistencia médica.

Por disposición de la Oficina Fiscal de Luján, el bebé fue trasladado junto a su madre al Centro de Salud N°31 David Busana.

Sin embargo, una vez en el establecimiento un profesional constató el fallecimiento del lactante.

Mientras se realizaba el traslado, efectivos policiales permanecieron en el domicilio resguardando la escena.

Posteriormente, la fiscalía interviniente ordenó la intervención del Grupo TEN para llevar adelante las medidas de rigor destinadas a determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte del menor. Investigan si se trató de una broncoaspiración o algún cuadro relacionado con las bajas temperaturas.

La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Luján.