La muerte del bebé de 1 año y 9 meses se seguirá investigando como un crimen y su padrastro continuará en la cárcel

Hospital Notti 2 El bebé murió tras estar algunos días internado en el Hospital Notti. Nicolás Ríos / Diario UNO

El presunto crimen del bebé

En la noche del 10 de abril pasado, el pequeño Mateo Giménez ingresó a la guardia del Hospital Notti. Había sido derivado desde un centro de salud de Luján de Cuyo donde lo estabilizaron tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Quedó alojado en terapia intensiva con graves lesiones cerebrales compatibles con un fuerte zamarreo, conocido como síndrome de bebé sacudido. Finalmente terminó muriendo 14 días después.

Los investigadores comenzaron a indagar en su entorno familiar. El bebé vivía con su madre y la pareja de ella, Cristian Fragapane, quien estaba a su cuidado esa noche. El pequeño tenía una enfermedad congénita que le producía convulsiones y las lesiones que sufrió también pueden ser compatibles con una caída producida por un ataque de este tipo. Incluso, a los pesquisas les llamó la atención que su hermano mellizo nunca tuvo intervenciones médicas de consideración.

En un principio se puso en duda si se trataba de un caso de maltrato infantil. Sin embargo, el testimonio de los médicos del Hospital Notti reforzó esa teoría sobre todo teniendo en cuenta que el bebé ya había sufrido una fractura en su pie en enero pasado, coincidentemente cuando su madre comenzó a convivir con el ahora sospechoso. Tras esas declaraciones, la fiscalía acusó formalmente el padrastro por el presunto crimen.

cristian fragapane crimen bebé El sodero que está detenido por el presunto crimen del bebé.

El abogado defensor, Facundo Marquesini, descartó que su cliente haya zamarreado al bebé hasta matarlo. Se sostuvo en testimonios de familiares quienes declararon que Cristian Fragapane jamás tuvo antecedentes de maltrato infantil contra Mateo Giménez. Incluso la madre del pequeño declaró que había puesto cámaras ocultas en la casa para vigilarlo y nunca observó una situación extraña.

Respecto a las lesiones internas compatible con zamarreo, planteó que se podrían haber producido ese 10 de abril cuando trasladaron al bebé a un centro de salud en Luján de Cuyo ya que el pequeño estaba acostado inconsciente en el regazo de su madre, quien a su vez agitaba un pañuelo blanco por la ventana.

Finalmente sospechó que se trató de un caso de mala praxis ya que tanto la madre como el padrastro de Mateo Giménez lo llevaron en reiteradas ocasiones a ser observado por médicos y nunca obtuvieron una respuesta que calmara las convulsiones que presentaba el bebé.