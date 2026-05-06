La Fiscalía pidió que siga preso el padrastro acusado del crimen de un niño de menos de 2 años

Circulación interna del Hospital Notti. Foto Axel Lloret. El presunto crimen comenzó a investigarse con la internación en el Hospital Notti.

La Justicia fechó el próximo 15 de mayo como el día en que se realizará la audiencia. En esa cumbre también se escuchará la teoría del abogado defensor Facundo Marquesini, quien buscará demostrar que la muerte del bebé fue por una patología previa que tenía y no por golpes que haya recibido. La palabra final la tendrá la jueza Marina Martín.

Presunto crimen del bebé

En la noche del 10 de abril pasado, el pequeño Mateo Giménez ingresó a la guardia del Hospital Notti. Había sido derivado desde un centro de salud de Luján de Cuyo donde lo estabilizaron tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Quedó alojado en terapia intensiva con graves lesiones cerebrales compatibles con un fuerte zamarreo, conocido como síndrome de bebé sacudido. Finalmente terminó muriendo 14 días después.

Los investigadores comenzaron a indagar en su entorno familiar. El bebé vivía con su madre y la pareja de ella, Cristian Fragapane, quien estaba a su cuidado esa noche. El pequeño tenía una enfermedad congénita que le producía convulsiones y las lesiones que sufrió también pueden ser compatibles con una caída producida por un ataque de este tipo. Incluso, a los pesquisas les llamó la atención que su hermano mellizo nunca tuvo intervenciones médicas de consideración.

En un principio se puso en duda si se trataba de un caso de maltrato infantil. Sin embargo, el testimonio de los médicos del Hospital Notti reforzó esa teoría sobre todo teniendo en cuenta que el bebé ya había sufrido una fractura en su pie en enero pasado, coincidentemente cuando su madre comenzó a convivir con el ahora sospechoso. Tras esas declaraciones, la fiscalía acusó formalmente el padrastro por el presunto crimen.