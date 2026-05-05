Ofrecen una recompensa de más de $6.000.000 por datos del expolicía que mató a un joven en San Martín

rodrigo federico salafia estela Recompensa por el crimen de Rodrigo Federico Salafia Estela.

Mientras esto sucedía, Ferreyra fue a su casa, buscó a sus hijos, los dejó en la vivienda de su padre y se fugó. Los investigadores realizaron allanamientos en Maipú y en zonas cercanas a San Martín sin resultado.

La recompensa fue pedida por la Unidad Fiscal de Homicidios y apunta tanto a localizar al prófugo como a identificar testigos que puedan aportar datos clave para la causa.

Las formas de contactarse con la Dirección de Investigaciones a través de los teléfonos 0800-222-7627 o 2613857138. Además, también se pueden aportar datos a la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional por medio de los números 348-7844, 348-7845 y 348-7846, o a través del correo [email protected].

Ofrecen recompensa para quien logre aportar datos de otro crimen

El ministerio también ofrece recompensa para quien pueda aportar datos sobre el crimen de Francisco Pablo Corvalan Sosa de 75 años, un hombre en situación de calle que deambulaba por el barrio San Martín.

El hombre fue asesinado en esa populosa barriada.

Móviles policiales, (10).jpeg Sospechan de un crimen por venganza. Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

La necropsia determinó que tenía los intestinos perforados y sangrado anal.

Las sospechas de los investigadores es que podría haber sido un crimen en venganza. El hombre tenía una denuncia por abuso sexual del 2017 por un abuso sexual con acceso carnal a una nena de 11 años y un pedido de captura por un caso similar.

Además, su hermana, quien llamó al 911, explicó que el hombre solía tener problemas con distintas personas pero que nunca contó quienes eran.

Las formas de contacto con los investigadores es la misma que para el crimen de Salafia.