Seguridad subió la recompensa para dar con dos desaparecidos: uno cumplió ya casi 3 años

marcha por nataniel guzman Marcha de este miércoles por la desaparición de Nataniel Guzmán, Sebastián Codina y Juan Manuel Martínez Araujo.

El hombre, originario de Jujuy pero radicado en Mendoza, desapareció el 27 de enero de 2023. Las pocas pruebas que existen provienen de una cámara de seguridad que lo registró abordando un colectivo de la línea 630.

De su casa salió sin documentación ni tarjetas de crédito, solo una pequeña mochila y su celular, que se mantuvo en línea hasta al menos el 2 de febrero, cuando la señal lo ubicó por última vez en Canota, Villavicencio, Las Heras, antes de dejar de funcionar.

Su expareja denunció que habían mantenido una discusión el mismo 27 a las 13.36.

Acerca de los motivos de su desaparición, se analizaron varias hipótesis -hasta se habló de una secta- pero ninguna dio resultados positivos. Hasta el momento, su madre y sus parientes siguen buscándolo y pidiendo que la Justicia de una respuesta acerca del paradero del joven abogado.

Nataniel Guzmán.jpg Nataniel Guzmán, desaparecido en enero de 2023.

La madre de Guzmán, Silvia Saavedra, cuando se cumplieron 2 años de su desaparición grabó un video a los medios de comunicación afirmando que "tanto el fiscal (Gustavo) Pirrelo, como (Alejandro) Gullé, y el director general de Investigaciones, José Vega, me deben una respuesta".

Sobre su hijo aseguró que existen dos hipótesis pero "nunca hubo una línea investigativa concreta".

La mujer apuntó mucho más arriba, al responsabilizar "desde el presidente de la Nación para abajo, todos tienen que tomar las banderas de las provincias donde hay personas desaparecidas, quizás forzadamente, para hacer algo delictivo, para tapar cosas que no se investigan. Por eso reitero la inoperancia de la Justicia de Mendoza".

En el mismo sentido, pidió Justicia y celeridad, tanto para esclarecer el caso de su hijo, como para tener respuestas acerca de Juan Manuel Martínez y Sebastián Codina.

Sebastián Codina también desapareció en enero de 2023

Sebastián Codina vivía desde agosto del 2022 en la feria del usado en Guaymallén. El joven trabajaba en el sector de la playa de estacionamiento de las motocicletas y a cambio le habían dado una vivienda en el lugar. También solía ser una especia de changarín que le realizaba las compras a los negocios ubicados en el lugar.

La última información concreta de su paradero es que el día de su desaparición, el 17 de enero de 2023, estuvo en ese lugar. No solamente porque testigos aseguraron que tenía una reunión pactada con el dueño sino porque en las últimas semanas se incorporó al expediente el informe de geoposiciamiento de su teléfono celular.

El artefacto estuvo ese día en calle Agustín Álvarez al 412, donde funciona la feria del usado. Luego se apagó y no hubo más señales de vida.

¿Cómo aportar datos del paradero de desaparecidos en Mendoza?

Para acceder a la recompensa, quienes tengan información deberán entregarla a la Dirección de Investigaciones a través de las líneas telefónicas gratuitas: 0800 222 7627 o 2613857138; a la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional 348-7844, 348-7845 o 348-7846 o al correo electrónico: [email protected].