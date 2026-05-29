Caso Agostina Vega, la joven desaparecida en Córdoba: la última novedad trae esperanzas a su familia

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Desaparecida en Córdoba: un único detenido y una dudosa pista

El principal sospechoso del caso de la adolescente desaparecida es Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, expareja de la madre de la menor. El hombre ya se encuentra detenido y fue imputado por la fiscalía de Raúl Garzón bajo la figura de "privación ilegítima de la libertad".

La defensa de Barrelier plantea una versión de los hechos que no convence a los investigadores. Su abogado sostiene que el sospechoso efectivamente se encontró con Agostina esa noche, pero asegura que salieron a comprar cigarrillos y, en un momento dado, la joven se subió a un misterioso "auto rojo", perdiéndola de vista. La fiscalía considera que existen profundas contradicciones en este relato, sobre todo porque el análisis de las cámaras de seguridad de la zona no ha registrado la presencia de dicho vehículo.

Por otro lado, la difusión de un video de seguridad donde se ve a una niña ingresando a la casa del detenido generó más dudas. Mientras se investiga si se trata de Agostina, Barrelier asegura desde la cárcel que la menor de las imágenes es su propia hija de 11 años.

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Alerta Sofía por la adolescente desaparecida en Córdoba

El nivel de riesgo del caso llevó a que el Ministerio de Seguridad de la Nación activara la Alerta Sofía, el protocolo nacional de emergencia para la búsqueda de menores desaparecidos. No obstante, desde Missing Children Argentina lanzaron fuertes críticas por la demora en su implementación.

Ana Rosa Llobet, titular de la ONG, advirtió que el protocolo exige inmediatez, y que haber esperado hasta el miércoles para activarlo, cuando la menor estaba desaparecida y faltaba desde el sábado, jugó en contra de la eficacia del operativo inicial.

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“Estaría con vida”: la investigación se concentra en Córdoba

A pesar del hermetismo y la angustia, las últimas novedades judiciales aportan una luz de esperanza y delimitan el área de trabajo de las fuerzas de seguridad. La querella se muestra cautelosamente optimista basándose en el análisis de las pruebas recolectadas.

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Tal como señaló a Cadena 3 de Córdoba la abogada que representa al padre de la menor desaparecida, la búsqueda está fuertemente centrada en la provincia de Córdoba. Esta postura coincide exactamente con lo manifestado por el representante legal de la madre de Agostina, quien tras reunirse con la cúpula de Investigaciones fue contundente ante la prensa: "De acuerdo a la prueba, Agostina no está fuera del país. Estaría en Córdoba y, con cauto optimismo, estaría con vida". Las próximas horas serán determinantes para el trabajo de los peritos informáticos y el rastreo de las comunicaciones.