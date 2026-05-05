Por primera vez en Mendoza detuvieron a un delincuente a través del reconocimiento facial

"Esto no es futuro, es presente. Es tecnología aplicada con inteligencia para cuidar a los mendocinos. Es inversión que se transforma en resultados concretos en la lucha contra el delito", escribió Cornejo en sus redes sociales.

Embed - Detuvieron en Mendoza a un hombre a través del sistema de reconocimiento facial

"Hoy logramos la primera detención a partir de una alerta del sistema de reconocimiento facial. La persona tenía dos pedidos de captura vigentes por distintos delitos y un paradero"; afirmó, por su parte, la ministra Rus.

El sistema de reconocimiento facial fue un anuncio de Cornejo en la apertura de sesiones

Cornejo anunció durante la Asamblea Legislativa del 1 de mayo la implementación del sistema de reconocimiento facial.

Actualmente, Mendoza tiene 200 cámaras con esta capacidad, distribuidas en puntos estratégicos de alto tránsito y zonas operativas, según informó el gobernador. El beneficio de este sistema, entre otros, es que genera alertas automáticas que permiten una intervención inmediata de la Policía.

Los otros datos de Seguridad que Cornejo dio en la Asamblea

El eje central del mensaje de Cornejo sobre Seguridad fue el Sistema Predictivo del Delito, una herramienta de analítica avanzada que permite identificar microzonas de alta concentración delictiva y orientar el despliegue policial a partir de datos geolocalizados del 911 y otras fuentes.

En Mendoza, cerca del 50% de los hechos se registran en apenas el 5% de la superficie, de acuerdo a los datos del Gobierno. El sistema permite determinar cuándo es más probable que ocurran los delitos, incorporando análisis temporal y patrones de comportamiento, lo que se traduce en patrullajes dirigidos, intervenciones preventivas y una asignación más eficiente de los recursos.

asamblea legislativa 1 de mayo legislatura Alfredo Cornejo Hebe Casado El gobernador Alfredo Cornejo y la vicegobernadora Hebe Casado en la Asamblea Legislativa. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Además, Cornejo anunció el Sistema de Inhibición y Bloqueo Inteligente de Comunicaciones en cárceles, junto con tecnología antidrones, para impedir la organización del delito desde el encierro.

Otro de los datos que brindó el mandatario aseguró que en 2025 se registró una tasa de homicidios dolosos de 3,1 cada 100.000 habitantes, con una caída del 61% con respecto a 2016. Los homicidios en ocasión de robo bajaron un 57% interanual y alcanzaron el mínimo histórico, según los datos del gobernador. Mientras que los robos agravados con arma de fuego descendieron un 19,3%.

Los asaltos a mano armada cayeron un 26,7% y los hurtos y robos simples disminuyeron 27% respecto de 2024, con niveles comparables a los de la pandemia.

En el caso del robo de vehículos, la tasa de pedidos de secuestro bajó 19,8%, incluso en un contexto de mayor cantidad de patentamiento

El mandatario vinculó estos resultados con una política de intervención directa. “En Mendoza no se espera el delito, se lo va a buscar”, afirmó, y señaló que se duplicaron los operativos y megaoperativos y que actualmente se realizan en promedio 22 allanamientos diarios.

En el sistema penitenciario, Cornejo planteó el concepto de “encierro con sentido”. Durante el último año se inauguraron dos industrias intramuros, se incrementó 32% la matrícula universitaria y la producción laboral de personas privadas de libertad creció un 297%.

En seguridad vial, destacó que la positividad de alcoholemia descendió al 3,6%, uno de los niveles más bajos de la serie histórica.