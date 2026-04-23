Presunto maltrato infantil: detuvieron al padrastro del niño que está internado grave en el Hospital Notti

ministerio publico fiscal El caso de maltrato infantil es investigado por la Unidad Fiscal de Homicidios.

Maltrato infantil en Luján de Cuyo

Las alarmas se encendieron luego de que el niño ingresara a ese nosocomio pediátrico en un complejo estado en la noche del 10 de abril pasado. Había sido derivado desde la guardia de un centro de salud de Luján de Cuyo donde lo estabilizaron tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Quedó alojado en terapia intensiva con graves lesiones cerebrales y el panorama actual no es para nada alentador.

Los investigadores comenzaron a indagar en su entorno familiar. El niño vive con su madre y la pareja de ella. El pequeño tiene una enfermedad congénita que le produce convulsiones y las lesiones que sufrió también pueden ser compatibles con una caída producida por un ataque de este tipo. Incluso, a los pesquisas les llamó la atención que su hermano mellizo nunca tuvo intervenciones médicas de consideración.

Por esto se puso en duda si se trataba de un caso de maltrato infantil. Sin embargo, el testimonio de los médicos del Hospital Notti reforzó esa teoría sobre todo teniendo en cuenta que el niño ya había sufrido una fractura en su pie en enero pasado, coincidentemente cuando su madre comenzó a convivir con el ahora sospechoso.