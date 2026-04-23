Desde hace dos semanas, un niño de 1 año y 10 meses de vida se encuentra agonizando en el Hospital Notti. Los investigadores dudaban si el pequeño había sido víctima de maltrato infantil o las lesiones cerebrales que sufrió fueron por un patología médica que tenía. Esa primera hipótesis tomó fuerzas en las últimas horas y el padrastro del menor fue detenido.
Presunto maltrato infantil: detuvieron al padrastro del niño que está internado grave en el Hospital Notti
Fue capturado e imputado por tentativa de homicidio agravado luego de la declaración de médicos que reforzaron la teoría de un caso de maltrato infantil
Con las últimas pruebas que se vertieron en la causa penal, especialmente el testimonio de médicos del Hospital Notti que asisten al niño, la Fiscalía de Homicidios ordenó la detención de la pareja de la madre. El hombre identificado como Cristian Gonzalo Fragapane fue imputado por tentativa de homicidio agravado por alevosía, delito que prevé de 10 a 15 años de cárcel.
Según la imputación, el intento de crimen ocurrió el 10 de abril en horas de la noche en un domicilio del barrio Las Lomas, en Luján de Cuyo. Esa noche el hombre se encontraba al cuidado del niño y su hermano mellizo. En ese ínterin es que lo sujetó del tórax y lo zamarreó de manera violenta, produciéndole graves lesiones cerebrales debido al síndrome del bebé sacudido.
Maltrato infantil en Luján de Cuyo
Las alarmas se encendieron luego de que el niño ingresara a ese nosocomio pediátrico en un complejo estado en la noche del 10 de abril pasado. Había sido derivado desde la guardia de un centro de salud de Luján de Cuyo donde lo estabilizaron tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Quedó alojado en terapia intensiva con graves lesiones cerebrales y el panorama actual no es para nada alentador.
Los investigadores comenzaron a indagar en su entorno familiar. El niño vive con su madre y la pareja de ella. El pequeño tiene una enfermedad congénita que le produce convulsiones y las lesiones que sufrió también pueden ser compatibles con una caída producida por un ataque de este tipo. Incluso, a los pesquisas les llamó la atención que su hermano mellizo nunca tuvo intervenciones médicas de consideración.
Por esto se puso en duda si se trataba de un caso de maltrato infantil. Sin embargo, el testimonio de los médicos del Hospital Notti reforzó esa teoría sobre todo teniendo en cuenta que el niño ya había sufrido una fractura en su pie en enero pasado, coincidentemente cuando su madre comenzó a convivir con el ahora sospechoso.