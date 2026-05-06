"Me la mandé": tuvo relaciones con una mujer y luego le pegó en la cabeza con un bloque de cemento

Una vez en el domicilio, y tras mantener relaciones, se habría desencadenado una fuerte discusión motivada por el precio del servicio. En ese contexto de violencia, el acusado atacó primero a Romero con un cuchillo, provocándole múltiples heridas. El ataque culminó de manera atroz cuando el agresor le arrojó un bloque de cemento en la cabeza, causándole un traumatismo craneoencefálico severo que le provocó la muerte de forma inmediata.

crimen la rioja El Ministerio Público Fiscal de La Rioja solicitó formalmente la pena de prisión perpetua para Jonathan Tejada Peralta

Una confesión y pruebas irrefutables

Uno de los pilares de la acusación es el testimonio de un allegado al imputado. Según este testigo, Tejada Peralta le habría confesado el crimen poco después de cometerlo con la frase: “Me la mandé, gordo; la maté”.

Además de este testimonio, la fiscalía presentó:

Registros fílmicos y pericias telefónicas: Que confirman el encuentro y el trayecto hacia la vivienda.

Informes de autopsia: Que corroboran la mecánica de la agresión y la violencia ejercida.

Evidencia de encubrimiento: Se demostró que, tras el asesinato, el acusado intentó limpiar la escena del crimen y deshacerse de rastros biológicos, lo que para los fiscales refuerza su "conciencia de culpabilidad".

Para los fiscales López e Icazatti, la conducta de Tejada Peralta evidenció una "clara intención dolosa de causar la muerte" dentro de un contexto de extrema desigualdad de poder. Por este motivo, la causa ha sido caratulada como “Homicidio agravado por alevosía y por razones de género (femicidio)”, delito que en el Código Penal argentino solo contempla la pena de reclusión perpetua.