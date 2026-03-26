El Cascote, la Rubia y Efraín, los sospechosos que arriesgan prisión perpetua por un crimen planificado

kevin peinado crimen guymallen 2 Kevin Peinado, la víctima del crimen, fue apuñalado y apedreado.

El crimen en San José

Tanto la víctima fatal como los 3 sospechosos vivían en las inmediaciones del club Atlético Argentino, en San José. La investigación sostiene que mantenían diferencias y de hecho una semana antes del crimen habían protagonizado una pelea donde casi apuñalan a la madre de Kevin Peinado, aunque todavía se desconoce el motivo del enfrentamiento.

Lo cierto es que, según declararon 2 testigos de identidad reservada, en los primeros minutos del 26 de febrero Kevin Peinado se encontraba circulando en bicicleta por las inmediaciones de calles Mitre y Malvinas Argentinas. La acusación sostiene que la Rubia Muñoz lo llamó desde la puerta de su casa y el joven se acercó sin saber que atrás de un árbol estaba escondido el Cascote Zárate con un cuchillo de 40 centímetros que le había dado la mujer.

Este último abordó al joven y lo apuñaló en el costado izquierdo del tórax. La víctima intentó salir corriendo pero fue interceptado por Efraín Bustamante quien lo golpeó en la cabeza con una piedra.

El joven quedó desvanecido y fue encontrado minutos después por sus padres, quienes lo trasladaron al Hospital Central donde terminó muriendo a las horas. Mientras que los autores del crimen huyeron con su bicicleta.