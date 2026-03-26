Este jueves se cumple un mes de aquella madrugada fatal en que Kevin Brian Peinado (26) murió apuñalado y apedreado en Guaymallén. En los próximos días, el trío de sospechosos por el crimen sabrá si continúa en la cárcel mientras avanza la investigación.
El Cascote, la Rubia y Efraín, los sospechosos que arriesgan prisión perpetua por un crimen planificado
La Fiscalía pidió la prisión preventiva de los presuntos autores del crimen de Kevin Peinado (26), apuñalado y apedreado en Guaymallén hace un mes
Es que la fiscal que investiga el crimen, Florencia Díaz Peralta, solicitó la prisión preventiva de Erika Rubia Muñoz (42), su pareja Federico Cascote Zárate (24) y su hijo Efraín Esteban Bustamante (22). Los tres, que tuvieron distintos roles durante el hecho de sangre, están imputados por homicidio agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas, por lo que arriesgan una potencial condena a prisión perpetua.
Este miércoles se realizó una audiencia donde la fiscal expuso las pruebas que tiene hasta este momento contra los 3 sospechosos del crimen. La defensa oficial que representa a los presuntos asesinos también hizo su parte y solicitó las libertades por falta de pruebas. Resta que en los próximos días la jueza Mirna Montaldi resuelvan si dicta la prisión preventiva.
El crimen en San José
Tanto la víctima fatal como los 3 sospechosos vivían en las inmediaciones del club Atlético Argentino, en San José. La investigación sostiene que mantenían diferencias y de hecho una semana antes del crimen habían protagonizado una pelea donde casi apuñalan a la madre de Kevin Peinado, aunque todavía se desconoce el motivo del enfrentamiento.
Lo cierto es que, según declararon 2 testigos de identidad reservada, en los primeros minutos del 26 de febrero Kevin Peinado se encontraba circulando en bicicleta por las inmediaciones de calles Mitre y Malvinas Argentinas. La acusación sostiene que la Rubia Muñoz lo llamó desde la puerta de su casa y el joven se acercó sin saber que atrás de un árbol estaba escondido el Cascote Zárate con un cuchillo de 40 centímetros que le había dado la mujer.
Este último abordó al joven y lo apuñaló en el costado izquierdo del tórax. La víctima intentó salir corriendo pero fue interceptado por Efraín Bustamante quien lo golpeó en la cabeza con una piedra.
El joven quedó desvanecido y fue encontrado minutos después por sus padres, quienes lo trasladaron al Hospital Central donde terminó muriendo a las horas. Mientras que los autores del crimen huyeron con su bicicleta.