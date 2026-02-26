Inicio Policiales apuñalado
Sin detenidos

Un joven de 26 años murió tras ser apuñalado durante una riña en Guaymallén

Fue apuñalado en el pecho cuando estaba una esquina del barrio Belgrano, de Guaymallén. Un gran operativo policial se montó en la zona, pero no hay detenidos

La víctima fue apuñalada en el barrio Belgrano, de Guaymallén. 

Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

Un joven de 26 años murió en la madrugada de este jueves tras ser apuñalado en el pecho en medio de una riña ocurrida en Guaymallén. Los autores del asesinato no fueron detenidos a pesar del gran despliegue policial que se montó en el lugar.

Muchos vecinos de las calles Malvinas Argentinas y Rafael Obligado, del barrio Belgrano, de Guaymallén, señalaron hubo mucho movimiento de policías durante la madrugada de este jueves debido al asesinato de un joven en el lugar.

apuñalado guaymallen crimen asesinato policia
El joven fue apuñalado en el pecho en calles Rafael Obligado y Malvinas Argentinas, en el barrio Belgrano, de Guaymallén.

La víctima fue identificada como Kevin Brian Peinado Cuatrero, quien tenía antecedentes por lesiones con resistencia a la autoridad y tenencia de drogas, según informó el Ministerio de Seguridad.

Fue asesinado de una puñalada en el pecho pasadas las 0.30 de este jueves. Los vecinos alertaron al 911 sobre una riña, gritos y corridas de varias personas.

No hay detenidos por el joven apuñalado

La Policía llegó al lugar y se encontró que la víctima había sido trasladado por familiares al Hospital Central, donde a los pocos minutos de ingresar sufrió un paro y los médicos confirmaron su muerte.

apuñalado guaymallen crimen asesinato 2
Los pesquisas buscan a los autores del crimen, en el que un joven de 26 años murió apuñalado.

En la escena del crimen los efectivos desplegaron un amplio operativo para dar con los autores del crimen, pero no encontraron al agresor.

Los vecinos señalaron que es una zona muy insegura especialmente en la siesta y durante la noche. Los pesquisas investigan el asesinato y las circunstancias en que el joven fue apuñalado, para dar con el autor.

