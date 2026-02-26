Un joven de 26 años murió tras ser apuñalado durante una riña en Guaymallén

Fue asesinado de una puñalada en el pecho pasadas las 0.30 de este jueves. Los vecinos alertaron al 911 sobre una riña, gritos y corridas de varias personas.

No hay detenidos por el joven apuñalado

La Policía llegó al lugar y se encontró que la víctima había sido trasladado por familiares al Hospital Central, donde a los pocos minutos de ingresar sufrió un paro y los médicos confirmaron su muerte.

apuñalado guaymallen crimen asesinato 2 Los pesquisas buscan a los autores del crimen, en el que un joven de 26 años murió apuñalado. Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

En la escena del crimen los efectivos desplegaron un amplio operativo para dar con los autores del crimen, pero no encontraron al agresor.

Los vecinos señalaron que es una zona muy insegura especialmente en la siesta y durante la noche. Los pesquisas investigan el asesinato y las circunstancias en que el joven fue apuñalado, para dar con el autor.