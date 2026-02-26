Un joven de 23 años fue capturado tras un allanamiento en Tunuyán como el presunto autor de las puñaladas que recibió un profesor de kikboxing, de 21 años, quien quedó internado en el Hospital Scaravelli con 7 heridas en su espalda, pecho y uno de sus brazos.
Capturaron en un allanamiento al presunto autor de apuñalar a un profesor de kickboxing en Tunuyán
La víctima fue apuñalada 7 veces en la puerta del gimnasio en el que trabaja, en Tunuyán. La Policía detuvo al presunto autor en un allanamiento
Los pesquisas hicieron varios allanamientos en Vista Flores, a 20 kilómetros del centro de Tunuyán, donde pasadas las 22 del miércoles, casi 24 horas después del hecho, atraparon a un joven de 23 años quien estaba señalado como el autor de las 7 puñaladas que recibió el profesor de gimnasia.
Además, los pesquisas secuestraron un celular y ropa que habría usado el presunto agresor para determinar si las manchas que estaban a simple vista son de sangre.
La investigación que terminó con un detenido en un allanamiento
La agresión sucedió pasadas las 22 del martes a metros de la vereda de un gimnasio ubicado en calle Pellegrini 159, de Tunuyán, donde el profesor de kickboxing daba clases.
En la vereda se habría cruzado con una persona que conoce, y tras una breve discusión, el agresor lo hirió 7 veces con un cuchillo en la espalda, en el pecho y en su brazo izquierdo. Luego del ataque escapó en segundos.
Lo que se pudo saber es que un vecino de esa zona comercial, que en la noche queda desolada, fue quien advirtió lo ocurrido y auxilió a la víctima. Sin demorar, lo subió a su Renault 11 y lo llevó hasta el Hospital Scaravelli, donde quedó internado.
Los médicos indicaron que ese accionar del vecino fue lo que le salvó la vida al hombre, que tuvo una lesión muy cerca de uno de sus pulmones, la cual podría haber sido fatal.
Desde que el apuñalado ingresó al hospital, la Policía comenzó una investigación que terminó con allanamientos y la captura del principal sospechoso.