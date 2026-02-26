Capturaron en un allanamiento al presunto autor de apuñalar a un profesor de kickboxing en Tunuyán

La investigación que terminó con un detenido en un allanamiento

La agresión sucedió pasadas las 22 del martes a metros de la vereda de un gimnasio ubicado en calle Pellegrini 159, de Tunuyán, donde el profesor de kickboxing daba clases.

En la vereda se habría cruzado con una persona que conoce, y tras una breve discusión, el agresor lo hirió 7 veces con un cuchillo en la espalda, en el pecho y en su brazo izquierdo. Luego del ataque escapó en segundos.

Lo que se pudo saber es que un vecino de esa zona comercial, que en la noche queda desolada, fue quien advirtió lo ocurrido y auxilió a la víctima. Sin demorar, lo subió a su Renault 11 y lo llevó hasta el Hospital Scaravelli, donde quedó internado.

Los médicos indicaron que ese accionar del vecino fue lo que le salvó la vida al hombre, que tuvo una lesión muy cerca de uno de sus pulmones, la cual podría haber sido fatal.

Desde que el apuñalado ingresó al hospital, la Policía comenzó una investigación que terminó con allanamientos y la captura del principal sospechoso.