Pedía "muerte a los enemigos del pueblo" y tenía 8 armas de fuego, hasta un fusil AK-47

detenido amenazas 3 Las amenazas tenían claras consignas contra el Gobierno nacional.

Amenazas y detención

La investigación por amenazas comenzó a mediados de mayo de 2025, cuando las autoridades identificaron publicaciones alarmantes en redes sociales. Estas incluían mensajes violentos dirigidos específicamente a Patricia Bullrich, quien en ese momento era ministra de Seguridad.

Uno de los posteos más notorios mostraba su imagen acompañada de la frase "Muerte a los enemigos del pueblo", junto con otros contenidos de odio e intimidación. Estas amenazas no eran aisladas, sino parte de una serie de posteos que sugerían un patrón de comportamiento agresivo.

Los investigadores lograron identificar al autor de las amenazas. Se trataba de hombre radicado en Villa Crespo, quien aparentemente operaba desde su domicilio.

detenido amenazas 2 Los elementos que le secuestraron al hombre tras las amenazas.

El allanamiento se llevó a cabo de manera coordinada, con el objetivo de neutralizar cualquier riesgo inmediato. Durante la intervención en el domicilio, el sospechoso fue detenido sin incidentes mayores, y se procedió al secuestro de diversos elementos.

Entre los objetos incautados, destacaba un importante arsenal: réplicas de un fusil AK-47, c5 pistolas de distintos calibres y 2 revólveres. Además, se encontraron municiones, cuchillos, cascos militares y máscaras antigás, junto con celulares, notebooks y dispositivos posiblemente relacionados con las amenazas. Los investigadores también hallaron botellas de vidrio, sogas y materiales que podrían usarse para fabricar bombas molotov