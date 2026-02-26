Publicaciones de odio y amenazas sobran en casi todas las redes sociales. Pero algunas llaman mayor notoriedad que otras, incluso generando la detención de sus autores. En este caso, el hombre tenía 8 armas de fuego, incluído una réplica de fusil AK-47.
Pedía "muerte a los enemigos del pueblo" y tenía 8 armas de fuego, hasta un fusil AK-47
El hombre fue detenido tras las amenazas que se conocieron en las redes sociales
En un operativo realizado por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, un hombre de 37 años fue detenido en Buenos Aires por presuntas amenazas contra la senadora nacional Patricia Bullrich.
La detención se produjo en el barrio de Villa Crespo, donde las autoridades descubrieron un arsenal que incluía réplicas de armas de fuego y otros elementos potencialmente peligrosos.
Amenazas y detención
La investigación por amenazas comenzó a mediados de mayo de 2025, cuando las autoridades identificaron publicaciones alarmantes en redes sociales. Estas incluían mensajes violentos dirigidos específicamente a Patricia Bullrich, quien en ese momento era ministra de Seguridad.
Uno de los posteos más notorios mostraba su imagen acompañada de la frase "Muerte a los enemigos del pueblo", junto con otros contenidos de odio e intimidación. Estas amenazas no eran aisladas, sino parte de una serie de posteos que sugerían un patrón de comportamiento agresivo.
Los investigadores lograron identificar al autor de las amenazas. Se trataba de hombre radicado en Villa Crespo, quien aparentemente operaba desde su domicilio.
El allanamiento se llevó a cabo de manera coordinada, con el objetivo de neutralizar cualquier riesgo inmediato. Durante la intervención en el domicilio, el sospechoso fue detenido sin incidentes mayores, y se procedió al secuestro de diversos elementos.
Entre los objetos incautados, destacaba un importante arsenal: réplicas de un fusil AK-47, c5 pistolas de distintos calibres y 2 revólveres. Además, se encontraron municiones, cuchillos, cascos militares y máscaras antigás, junto con celulares, notebooks y dispositivos posiblemente relacionados con las amenazas. Los investigadores también hallaron botellas de vidrio, sogas y materiales que podrían usarse para fabricar bombas molotov