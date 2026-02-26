Más ventas en supermercados, pero menos en mayoristas y shoppings según INDEC: qué pasa en Mendoza

image

Por caso, a diciembre los supermercados mostraron una variación del 2% en el índice de ventas totales a precios constantes. Así, el último año mostró una leve recuperación, pese a las caídas de septiembre y noviembre (-2,8%) tras un 2024 negativo.

Con tarjetas, creció el ticket en supermercados

En la medición interanual, el aumento de ventas en súper fue del 0,5% respecto a diciembre 2024. De un mes a otro, llegó a 2,7%, pero $2.796 millones en ventas totales a precios corrientes implicaron un 25,5% más.

El ticket promedio país fue de $37.244, un 29,2% más interanual, aunque los mendocinos lo superaron levemente con $37.468. Quienes conocen el negocio atribuyen el crecimiento de formatos de cercanía y las más recientes bocas "exprés", a mitad de camino entre súper y minimercados con un mix de productos para compras de ocasión.

El consumo de alimentos aparece al frente. Lideraron carnes (47,6%), seguidas de alimentos preparados y rotisería (34,5%), verduras y frutas (33,4%), y en cuarto lugar artículos de Indumentaria, calzado y textiles para el hogar (31,4%).

Para el mes. Hacer eficiente la compra, ahorrar y estirar el presupuesto son claves para elegir mayoristas. Foto: Archivo. En el sector mayorista advierten que el cambio de formatos comerciales impactará en las ventas este año. Imagen ilustrativa.

En medios de pago, la gente optó por las tarjetas de crédito, un fenómeno del último año, elegidas en casi la mitad de lo facturado ($1.220 millones), por encima del débito (26,1% de las ventas, $730 millones). Las operaciones en efectivo, en cambio, llegaron al 16,3% del total comercializado ($454 millones), mientras que billeteras concentraron otro 14% .

Mayoristas: "Crecer 2 o 3% este año será un golazo"

Según INDEC, los supermercados mayoristas finalizaron 2025 6,8% abajo, pese a que diciembre fue el único mes positivo del año (2,1%) que arrojó 0,5% menos que noviembre. Las ventas totales sumaron $424 millones, 26,2% mayor que las del 2024. El ticket promedio fue de $43.734, 34,6% mayor que en diciembre del año anterior.

"Ese ticket se puede multiplicar por 3 o 4, porque la frecuencia de compras en locales únicos es mensual. Aquí la caída de ventas no se percibió a diferencia de Buenos Aires, donde hubo cierre de sucursales, pero en definitiva la venta directa y las plataformas van a modificar la forma y las mediciones", analizó Rubén David, del mayorista homónimo.

Mendoza Shopping Día del Padre (1).jpg Pese a que el consumo no atraviesa un buen momento, en los shoppings los patios de comida siguen apalancando las ventas. Imagen ilustrativa.

El empresario coincide en que, con ventas que acompañaron la inflación mayorista (23%) pero frente a un IPC (Índice de Precios al Consumidor) "hay una caída de 6 puntos, pese a que hubo productos que casi no se encarecieron, como los lácteos". Y frente a eso, la nueva competencia significa "una misma torta con más porciones, que obligará a adaptarse".

Al igual que en los supermercados, las mayores ventas fueron de carnes (60,4%), Electrónicos y artículos para el hogar (44,5%), Almacén (33%) y Bebidas, con 25,4%. En medios de pago, gracias a las promociones plataformas como Mercado Pago encabezaron el ranking, con $149 millones (34,5%) y las tarjetas de crédito tomaron un 25,1% de las ventas.

"Arrancamos 2026 con el mismo nivel de ventas. Va a ser un año de mucho movimiento empresario, de compras y ventas y más ajuste de márgenes para sobrevivir. De hecho, que tengamos 500 sucursales mayoristas no es sustentable; por eso, confiamos en crecer un punto pero si llegamos a 3 o 4 sería un golazo", resumió David.

Shoppings, con menos ventas

Las ventas totales de las grandes superficies como los shoppings alcanzaron un total de $875 millones, un incremento del 16,1% interanual. A precios constantes, cayeron 2,4% y alcanzaron los $10.009 millones.

Por regiones, el mapa muestra que lógicamente por tamaño y volumen el Gran Buenos Aires se destaca. El último año se despidió con ventas por $287 millones, 12,8% más que en 2024, seguida por la Región Pampeana, donde llegaron a $191 millones (17,9% interanual).

En Cuyo, con Mendoza a la cabeza, los shoppings redondearon a diciembre $51 millones, un 21,2% por encima al año anterior. Y dejaron atrás a los de la Región Norte y Patagonia, con $39 millones y $38 millones, un aumento de 10,2% y 12,8% respectivamente.

Centros de compras dic2025

Los rubros con mayor incremento fueron Patio de comidas, alimentos y kioscos (34,9%), Amoblamientos, decoración y textiles para el hogar (34,8%), Diversión y Esparcimiento (33,4%) y Librería y papelería (23,5%).