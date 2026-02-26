Sin duda, el consumo en Argentina tiene altibajos atados al poder adquisitivo. Así, en el último año las ventas de varios formatos comerciales fluctuaron, mejor en supermercados y un poco más pobres en mayoristas y shoppings, según el INDEC.
Más ventas en supermercados, pero menos en mayoristas y shoppings según INDEC: qué pasa en Mendoza
Las tarjetas apalancaron el ticket promedio en supermercados de Mendoza. Mayoristas proyectan menos ventas por cambios en el formato comercial
Si bien hacen un recorte a diciembre del 2025, las estadísticas permiten radiografiar el comportamiento de los consumidores argentinos y en particular los de Mendoza.
En ese sentido, los cambios en el formato comercial (más compra directa a marcas y también venta informal) empezaron a impactar en los resultados del 2025. Y subsisten en este arranque del 2026.
Por caso, a diciembre los supermercados mostraron una variación del 2% en el índice de ventas totales a precios constantes. Así, el último año mostró una leve recuperación, pese a las caídas de septiembre y noviembre (-2,8%) tras un 2024 negativo.
Con tarjetas, creció el ticket en supermercados
En la medición interanual, el aumento de ventas en súper fue del 0,5% respecto a diciembre 2024. De un mes a otro, llegó a 2,7%, pero $2.796 millones en ventas totales a precios corrientes implicaron un 25,5% más.
El ticket promedio país fue de $37.244, un 29,2% más interanual, aunque los mendocinos lo superaron levemente con $37.468. Quienes conocen el negocio atribuyen el crecimiento de formatos de cercanía y las más recientes bocas "exprés", a mitad de camino entre súper y minimercados con un mix de productos para compras de ocasión.
El consumo de alimentos aparece al frente. Lideraron carnes (47,6%), seguidas de alimentos preparados y rotisería (34,5%), verduras y frutas (33,4%), y en cuarto lugar artículos de Indumentaria, calzado y textiles para el hogar (31,4%).
En medios de pago, la gente optó por las tarjetas de crédito, un fenómeno del último año, elegidas en casi la mitad de lo facturado ($1.220 millones), por encima del débito (26,1% de las ventas, $730 millones). Las operaciones en efectivo, en cambio, llegaron al 16,3% del total comercializado ($454 millones), mientras que billeteras concentraron otro 14% .
Mayoristas: "Crecer 2 o 3% este año será un golazo"
Según INDEC, los supermercados mayoristas finalizaron 2025 6,8% abajo, pese a que diciembre fue el único mes positivo del año (2,1%) que arrojó 0,5% menos que noviembre. Las ventas totales sumaron $424 millones, 26,2% mayor que las del 2024. El ticket promedio fue de $43.734, 34,6% mayor que en diciembre del año anterior.
"Ese ticket se puede multiplicar por 3 o 4, porque la frecuencia de compras en locales únicos es mensual. Aquí la caída de ventas no se percibió a diferencia de Buenos Aires, donde hubo cierre de sucursales, pero en definitiva la venta directa y las plataformas van a modificar la forma y las mediciones", analizó Rubén David, del mayorista homónimo.
El empresario coincide en que, con ventas que acompañaron la inflación mayorista (23%) pero frente a un IPC (Índice de Precios al Consumidor) "hay una caída de 6 puntos, pese a que hubo productos que casi no se encarecieron, como los lácteos". Y frente a eso, la nueva competencia significa "una misma torta con más porciones, que obligará a adaptarse".
Al igual que en los supermercados, las mayores ventas fueron de carnes (60,4%), Electrónicos y artículos para el hogar (44,5%), Almacén (33%) y Bebidas, con 25,4%. En medios de pago, gracias a las promociones plataformas como Mercado Pago encabezaron el ranking, con $149 millones (34,5%) y las tarjetas de crédito tomaron un 25,1% de las ventas.
"Arrancamos 2026 con el mismo nivel de ventas. Va a ser un año de mucho movimiento empresario, de compras y ventas y más ajuste de márgenes para sobrevivir. De hecho, que tengamos 500 sucursales mayoristas no es sustentable; por eso, confiamos en crecer un punto pero si llegamos a 3 o 4 sería un golazo", resumió David.
Shoppings, con menos ventas
Las ventas totales de las grandes superficies como los shoppings alcanzaron un total de $875 millones, un incremento del 16,1% interanual. A precios constantes, cayeron 2,4% y alcanzaron los $10.009 millones.
Por regiones, el mapa muestra que lógicamente por tamaño y volumen el Gran Buenos Aires se destaca. El último año se despidió con ventas por $287 millones, 12,8% más que en 2024, seguida por la Región Pampeana, donde llegaron a $191 millones (17,9% interanual).
En Cuyo, con Mendoza a la cabeza, los shoppings redondearon a diciembre $51 millones, un 21,2% por encima al año anterior. Y dejaron atrás a los de la Región Norte y Patagonia, con $39 millones y $38 millones, un aumento de 10,2% y 12,8% respectivamente.
Los rubros con mayor incremento fueron Patio de comidas, alimentos y kioscos (34,9%), Amoblamientos, decoración y textiles para el hogar (34,8%), Diversión y Esparcimiento (33,4%) y Librería y papelería (23,5%).