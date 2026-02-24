Banco Nación supermercados: ahorro del 30% este miércoles

Este beneficio es uno de los pocos que continúa en 2026 (incluso ha actualizado sus porcentaje de descuentos) en Banco Nación, ya que otros han dejado de tener validez, por ejemplo el de los descuentos en indumentaria con 12 cuotas sin interés los viernes, sábados y domingos.

Es más, algunos supermercados han sumado uno o dos días más de la semana con descuentos del 20% y un 5% extra para jubilados.

La promo se suma a una muy exitosa propuesta en febrero que es la de ahorrar hasta $60.000 en combustibles con Banco Nación y MODO.

Banco Nación detalló en su sitio oficial que, en caso de usar más de un medio de pago, se reintegrará hasta llegar al tope. Como se hace habitualmente, la acreditación del reintegro se hará como máximo dentro de los 30 días de realizada la transacción en la cuenta monetaria asociada a BNA+ de la persona que realizó la compra, pero es posible que se acredite antes (ver más abajo). Además, en las compras realizadas por adicionales, los clientes deberán contar con una cuenta monetaria en el Banco Nación para recibir el reintegro.

Banco Nación supermercados: cuánto dinero hay que gastar para el reintegro de $12.000

Quienes quieran aprovechar el reintegro de $12.000 este miércoles 25 de febrero deben realizar una compra de al menos $40.000. Generalmente el reintegro se hace efectivo dentro de las 24 horas de efectuada la compra. Incluso suele verse reflejado, en la cuenta del titular, inmediatamente después de registrarse el pago en la caja del supermercado.

Banco Nación Supermercados jubilados Los jubilados tienen un 5% extra de ahorro este miércoles con BNA+ y MODO.

Banco Nación: los jubilados tienen 5% extra de descuento

A esta promo que ofrece este miércoles el Banco Nación en supermercados se le suma un descuento extra para los jubilados de lunes a viernes: un 5% menos en sus compras (siempre pagando con MODO y tarjetas de crédito VISA o Mastercard).

Banco Nación MODO: supermercados adheridos